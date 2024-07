Acusan a la mamá de Gala Montes de ser una interesada: “Solo le importa el dinero de su hija”

La relación entre la actriz Gala Montes y su madre Crista ha llegado a un punto crítico, con ambas partes ventilando su conflicto públicamente. Gala acusó a su madre de quedarse con su dinero y negarse a entregarle lo que le corresponde por sus años de trabajo desde que era menor de edad.

La situación escaló al punto de que Gala decidió echar a su madre de su hogar y prometió llevar la disputa a lo legal.

La versión de Gala Montes

Gala Montes, conocida por su participación en telenovelas y series, compartió su versión del conflicto a través de sus redes sociales. La actriz detalló que su madre se ha apropiado de sus ganancias y se ha negado a devolverle el dinero que le pertenece. Este conflicto financiero ha causado una ruptura irreparable en su relación, llevando a Gala a tomar medidas drásticas.

La respuesta de Crista

Por su parte, Crista respondió a las acusaciones de su hija, afirmando que parte del dinero de Gala le corresponde por trabajar con ella durante todos estos años.

Negó haber exigido la mitad de las ganancias de su hija y acusó a Gala de exagerar la situación. Crista mencionó que tiene pruebas de cómo su hija la agredió y la echó de la casa, aunque no desea hacerlas públicas para no perjudicarla aún más.

“Está exagerando todo. Ojalá que sí lo haga legal, yo tengo videos. No quiero hacer todo público porque es mi hija, pero tengo pruebas de cómo me pegó y de cómo me sacó de la casa”, expresó Crista.

Reacciones en redes sociales

El conflicto ha generado una ola de comentarios en redes sociales, con usuarios tomando partido por ambas partes. Algunos critican a Crista por presuntamente aprovecharse de su hija, mientras que otros apoyan su postura de que merece una compensación por su trabajo y apoyo a Gala.

“La mamá de Gala Montes debería ponerse a trabajar y agradecer que su hija le está ofreciendo techo y comida después de que la tuvo trabajando desde los seis años de edad. Qué bajeza que se atreva a pensar en llevar esto a lo legal. No cabe duda de que hay padres depredadores. Sí, aceptémoslo, algunas personas (incluyendo familia) entre más lejos, mejor”.

“Empatizó muchísimo con Gala Montes. A veces las mamás son manipuladoras, se victimizan, creen que nacimos para cumplir sus expectativas… etcétera. Y sí, nadie nace siendo mamá y venimos aquí a aprender y desaprender, pero no es justificación cuando dañan tu salud mental”.