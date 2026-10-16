47 años de TVyNovelas: el día que los galanes nos enseñaron pierna; Soto, Bichir y más se bajaron el short

La fiebre por la participación de la selección mexicana en Francia 98 provocó que el futbol se pusiera de moda.

Y entre los galanes de televisión y la música se gestó la idea de jugar un partido amistoso en el Estadio Azteca.

Fue así como en junio de aquel año se reunieron Héctor Soberón, Chacho Gaytán, Gabriel Soto, Demian Bichir, Juan Carlos Casasola, Carlos Espejel, Chao, Gerardo Quiroz, Hugo Acosta, entre otros se reunieron para un partido.

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Las piernas de los galanes

TVyNovelas estuvo en el lugar pero no solamente para constatar su calidad para manejar la pelota, también para hurgar un poco más allá de lo que está a simple vista.

Demian Bichir, Carlos Espejel y Chacho Gaytán Hemeroteca TVyNovelas

Fue así que en las páginas de aquel número de junio se logró tener fotografías de lo que “escondían” estos galanes debajo del short.



Como una dinámica divertida, los jugadores-galanes se bajaron el short (unos poquito, otros (como Casasola) hasta dejar nada a la imaginación) y nos mostraron pierna.

TVyNovelas lo publicó así: