Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

47 años de TVyNovelas: el día que los galanes nos enseñaron pierna; Soto, Bichir y más se bajaron el short

Como pocas veces, cantantes y actores “perdieron el pudor” ante la lente de nuestra revista

Octubre 15, 2026 • 
Alejandro Flores
tvynovelas 47 años galanes short.jpg

Galanes deshinbidos

Hemeroteca TVyNovelas

La fiebre por la participación de la selección mexicana en Francia 98 provocó que el futbol se pusiera de moda.

Y entre los galanes de televisión y la música se gestó la idea de jugar un partido amistoso en el Estadio Azteca.
Fue así como en junio de aquel año se reunieron Héctor Soberón, Chacho Gaytán, Gabriel Soto, Demian Bichir, Juan Carlos Casasola, Carlos Espejel, Chao, Gerardo Quiroz, Hugo Acosta, entre otros se reunieron para un partido.
TE RECOMENDAMOS: Rivalidades, golpes y excesos... Los 10 secretos de Timbiriche que quieren callar

Las piernas de los galanes

TVyNovelas estuvo en el lugar pero no solamente para constatar su calidad para manejar la pelota, también para hurgar un poco más allá de lo que está a simple vista.

tvynovelas 47 años galanes short (1).jpg

Demian Bichir, Carlos Espejel y Chacho Gaytán

Hemeroteca TVyNovelas

Fue así que en las páginas de aquel número de junio se logró tener fotografías de lo que “escondían” estos galanes debajo del short.

Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones

timbiriche (2).jpg
Series y Cine
¿Qué se cuenta sobre Sasha, sus papás y Luis de Llano en el primer capítulo de “Timbiriche”, en ViX?
La bioserie “Timbiriche” comenzó con la narración de los primeros tres años de la banda
Octubre 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Series y Cine
Primeros episodios de la serie Timbiriche ya desataron críticas y opiniones
Octubre 10, 2026
Famosos
¿Qué fue de Alexa Lozano, la Timbiriche que cantó el último éxito de la banda, “Muriendo lento”?
Octubre 02, 2026
Famosos
Historias de superación en Timbiriche: así vencieron sus adicciones algunos de sus miembros
Octubre 02, 2026
Famosos
Los noviazgos que hubo dentro de Timbiriche, confesados por ellos mismos
Octubre 01, 2026
timbriche.jpg
Famosos
El engaño que fue necesario para lograr el primer reencuentro de Timbiriche en el Festival Acapulco 98
Septiembre 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
timbiriche.jpg
Famosos
10 cosas que debes saber de Timbiriche antes de ver la bioserie, incluyendo el regaño de Raúl Velasco
Septiembre 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis de llano (1).jpg
Famosos
¿Cómo se retrata a Luis de Llano en la bioserie “Timbiriche”, de ViX?
Septiembre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores


Como una dinámica divertida, los jugadores-galanes se bajaron el short (unos poquito, otros (como Casasola) hasta dejar nada a la imaginación) y nos mostraron pierna.
TVyNovelas lo publicó así:

“Unos sensuales, otros de risa loca y algunos más invisibles, pero imagínate al llegar a pedirle a Héctor Soberón que nos mostrara sus calzones y no solo a él, sino a todo el equipo”.

TVyNovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ninel conde (3).jpg
Famosos
Ninel Conde se transforma nuevamente y luce un rostro irreconocible
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos amador artesanias.jpg
Famosos
De Televisa a la Zona Rosa: actor de La Rosa de Guadalupe vende artesanías ante falta de trabajo
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
karinatorres-of.jpg
Famosos
Karina Torres finalmente revela si está enojada por NO ganar los 4 millones de pesos de La Casa
Octubre 15, 2026
 · 
Edson Vázquez
timbiriche-grupo---.jpg
Famosos
Rivalidades, golpes y excesos... Los 10 secretos de Timbiriche que quieren callar
Octubre 15, 2026
 · 
Nayib Canaán
Rubi-elenco.jpg
Famosos
Actor de ‘Rubí’ destapa que su bebé de mes y medio está delicada: “A punto de caer EN PARO”
Sergio Zaldívar reveló que su hija fue operada en días pasados.
Octubre 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jose-Luis-Resendez.jpg
Famosos
Filtran video de José Luis Reséndez AGR3D1ENDO a su pareja mientras ella le suplica: “Déjame salir”
Además, se puede ver al actor con un cambio radical en su imagen.
Octubre 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maria-Jose.jpg
Famosos
‘La Josa’ relató cómo trasladó en estuche de maquillaje LAS CENIZAS de su tía para viajar a París
María José habló de cómo burló a las autoridades para cumplir la última voluntad de su tía Margarita.
Octubre 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
pimpinela-adal.jpg
Famosos
Adal prometía que “La Granja VIP” sería ‘familiar’ pero Pimpinela Escarlata amenaza con DESFIGURAR
El público exige la EXPULSIÓN inmediata de Pimpinela tras sus comentarios de vi0lencia contra una persona.
Octubre 15, 2026
 · 
TVyNovelas