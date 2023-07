Alan Tacher dice la verdad de ‘La Academia’ y el sobre vacío que fingía leer

Con el regreso de ‘La Academia’ y las críticas por el desempeño de Yahir como presentador, es inevitable dejar de pensar en Alan Tacher, el conductor que fue parte del fenómeno hace 20 años.

Ahora trabaja en Despierta América, en Univision, pero en una reciente entrevista con Yordi Rosado recordó un poco del éxito del reality que él condujo en sus primeras temporadas.

Así nos enteramos que cuando anunciaba al alumno expulsado, aunque tenía un sobre en mano, en realidad estaba vacío, y el nombre de la persona se lo decía el productor Giorgio Aresu a través del chícharo (audífono por el que recibía indicaciones).

“Yo era el único conductor y todo lo hacía de memoria, a veces con el chícharo. Yo odiaba a mi productor con toda el alma y para darle más emoción al programa, el sobre del eliminado venía en blanco, pero para hacerlo más real, a mí no me decían nada. Así que yo no sabía quién iba a salir entonces estaba igual que todos los televidentes”, confesó Alan.

Pero un día pasó lo peor. El productor no le dijo el nombre del expulsado y él tuvo que improvisar. “Al productor se le olvidó decirme quién saldría entonces me empezó a gritar de cosas para que ya lo dijera. Yo seguía improvisando, esperando el nombre hasta que la coproductora notó algo raro y le preguntó si ya me lo había dicho entonces él se dio cuenta de su error y me lo dijo después de tres minutos. Me gritaba: ‘Hijo de la ching*ada, hijo de la fregada, ¿Qué carajos estás esperando? Nos van a cortar, nos tenemos que salir cabrón asqueroso”, recordó.

Tras admitir que el productor le hablaba con lenguaje altisonante, Alan relató: “Yo seguía improvisando, esperando el nombre hasta que la coproductora notó algo raro y le preguntó si ya me lo había dicho, él se dio cuenta de su error y me lo dijo después de tres minutos”.

Eso sí, Alan Tacher asegura que “todo en La Academia era real”.

“Lo único que yo te podría decir que sí alargamos una vez una semana fue que no queríamos que saliera alguien y entonces inventamos. No sé si se acuerdan una cuestión que entró Javier Alatorre creo que fue y me paró el programa antes de decir el nombre, pero de ahí en fuera siempre fue real”, dijo.