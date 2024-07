Una influencer descubrió que su novio le fue infiel y se vengó regalando sus boletos de la Copa América 2024: VIDEO

Una influencer identificada como Candela Fassino se volvió viral luego de que publicara un video en donde sorteaba unos boletos para los partidos de la Copa América 2024. Y es que resulta que su novio le fue infiel con su mejor amiga y esta era una forma de vengarse por hacerle perder el tiempo.

La estrella de Internet lo contó todo en sus redes sociales, sin pensar que se haría popular en todo el mundo.

Todo empezó con la historia del engaño: “Hola a todos. Acá la boluda les habla, ahora cornuda. Su novio la acaba de cagar con su mejor amiga y miren lo que tengo acá”, comenzó la influencer.

Mostró a sus miles de seguidores que tenía las entradas para la Copa América que su ahora ex pareja había dejado en el departamento. Y no solo eso, también dejó una camiseta de la Selección de Argentina que estaba firmada por nada más y nada menos que Lionel Messi.

¿Cómo se dio cuenta de la infidelidad de su novio?

Candela contó que tenía apenas seis meses de novia con el chico, pero fue hace poco que notó algo raro entre él y su mejor amiga. Fue durante el primer partido de Argentina que se reunieron y allí notó que “el ambiente estaba tenso”.

Luego, días después, su pareja recibió un mensaje de su amiga y ella le preguntó la razón; él no supo qué responder. Fue allí cuando todo estaba más claro: “Así que abrí el chat y me di cuenta de que la conversación estaba borrada porque los últimos mensajes no tenían mucho sentido, había muchos enviados de la nada”.

A pesar de las pruebas, el novio negó todo y le rompió el corazón. Por eso, la creadora de contenido decidió vengarse “donde más le duele”: el futbol.

¿Qué pasó con los boletos y la camiseta sorteados para la Copa América 2024?

Los boletos sorteados ya fueron entregados a dos chicos que ganaron, según contó Candela al programa Despierta América. Sin embargo, la camiseta aún no ha encontrado un nuevo dueño, al menos no hasta este lunes 1 de julio, que fue cuando concedió la entrevista en remoto.

Usuarios reaccionaron al video viral de Candela

Los miles de seguidores de Candela y otros usuarios que llegaron para conocer la historia viral compartieron sus opiniones sobre la acción que tuvo la influencer tras la infidelidad de su novio.

“Es el mejor marketing del mundo”, “No entiendo cómo alguien puede engañar a una mujer tan hermosa como tú”, “Eres mi ídola”, “El marketing un 10 y la cornuda un 1000”, y “Véndelas, amiga. ¡Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan! Invierte en vos, que nunca te vas a fallar”.