¡Corre! Esta es la fecha límite para ver ‘Intensamente 2': ¿cuándo la quitan del cine?

Quienes ya vieron ‘Intensamente 2’ se han dado cuenta no solo de las nuevas emociones que presentan en este divertido universo de Disney y Pixar que una vez más nos deja una llegadora enseñanza sobre cómo es crecer. Por eso, si todavía no la vez, te diremos cuánto tiempo aproximadamente tienes para verla en cines, o si prefieres verla directo en Disney Plus.

La película se convirtió oficialmente en la más taquillera de 2024, incluso superó a ‘Dune 2’, la secuela de la saga de Denis Villeneuve con Timothée Chalamet y Zendaya. ¿Qué difícil, no?

Bueno, gracias a este éxito, es posible que el filme siga teniendo horarios y fechas protagonistas durante unas semanas más.

Sin embargo, hay algo que puede detenerla: más estrenos.

¿Cuándo dejarán de pasar ‘Intensamente 2’ en cines?

‘Intensamente 2’ todavía no tiene fecha de salida del cine oficial, pero es posible que los cines den espacio a otras películas que también prometen.

Próximos estrenos de Cinépolis:

‘Mi Villano Favorito 4’ (4 de julio)



‘El último Conjuro’ (4 de julio)



‘El último escape’ (4 de julio)



‘La favorita del rey’ (4 de julio)

Esto no es nuevo en el mundo del cine. De hecho, muchas películas apuestan por estrenarse en verano porque los fans pueden acudir más fácil debido a que se encuentran de vacaciones.

Otras películas que están por llegar en el mes de julio son: ‘La cara de la luna’, ‘Tornados’, ‘Maxxxine’, ‘Caminos Cruzados’, ‘Blue Lock: La película’, ‘Entra en mi vida’, ‘Un paseo con Madeleine’, ‘Problemista’, y el concierto de ‘Black Pink: Born Pink’.

Luego de su paso por los cines, ‘Intensamente 2’ se trasladará a Disney Plus.

‘Intensamente 2’ todavía no tiene fecha de estreno en la plataforma de Disney+, pero, siguiente el patrón que han tenido otras producciones de la casa del ratón en el pasado, y tomando en cuenta su gran éxito, es posible que llegue al catálogo entre septiembre y diciembre de este año.

‘Intensamente 2’ es un éxito en taquilla y probablemente dure mucho tiempo en la cartelera del cine. (Pixar)

¿Habrá ‘Intensamente 3’?

Todavía no hay una confirmación de una tercera parte de ‘Intensamente’. Sin embargo, Pete Docter, director creativo de Pixar, confirmó que están trabajando en una serie derivada de la película que se llamará ‘Dreams Productions’ y se estrenará en el servicio de streaming en la primavera de 2025.