Una influencer colombiana probó el picante por primera vez en México y esta fue su divertida reacción

La influencer Sallyriz se viralizó en Tiktok luego de que aceptara que su comida mexicana estaba demasiado picante tras ser “engañada” por una mesera: este es el divertido video del momento.

Con los ojos llenos de lágrimas, Sallyriz aceptó que para los mexicanos el hecho de que la comida “pica poquito” no tiene que ser una realidad para los extranjeros, como ella misma lo comprobó de la forma más incómoda.

Sallyriz compartió en su cuenta de TikTok algunos videos de su visita a Mérida, Yucatán, en donde además de empaparse de la cultura mexicana y disfrutar de las bellas playas del país, también se dio tiempo de probar la gastronomía del país, aunque la experiencia no le agradó demasiado por la comida picosa que tanto le gusta a los nacionales.

SALLYRIZ LLORÓ AL PROBAR EL PICANTE EN MÉXICO POR PRIMERA VEZ

Sallyriz, quien se hizo famosa en YouTube por sus videos de rutinas de ejercicio, se convirtió en toda una personalidad de TikTok gracias a su curioso contenido que le ha permitido ganarse miles de seguidores día a día.

Sin embargo, en esta ocasión la influencer colombiana se viralizó luego de que una mesera en Yucatán “la engañara” diciéndole que la comida no estaba tan picante... para los mexicanos, esta afirmación seguramente fue correcta, pero no para ella, quien no pudo contener el llanto al probar este popular condimento por primera vez.

“¿Pica un poquito o no?”, se escucha que una amiga le pregunta, divertida, al ver la sorprendida reacción de su rostro. “Sí, así cómo le creí a mi ex también”, atinó a responder Sallyriz, quien ya no pudo hablar más debido a que se había enchilado demasiado con el platillo.

