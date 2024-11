Quién es y cómo opera el ‘Estafador de Bumble': una tiktoker fue víctima y lo contó todo en un VIDEO

El caso de “El estafador de Bumble” en México ha generado asombro debido a que más de 70 mujeres fueron víctimas. Todo comenzó en 2008, cuando este hombre de nombre Jonathan Joel Sotelo, se hizo una cuenta en la app de citas.

Las denuncias lo señalan por diversas estafas, como robo de identidad, fraude y violencia de género. Así, consiguió comprar un departamento en Tulum, una avioneta y millones de pesos en créditos.

Fue una mujer llamada Fernanda quien decidió romper el silencio y lo denunció ante las autoridades mexicanas. Ahora, la policía lo investiga para que deje de encontrar a más víctimas.

¿Cómo opera el “Estafador de Bumble”?

Fernanda, una de las víctimas, dijo a “Imagen Televisión” que él se presentaba como una persona adinerada, con propiedades, aviones que él pilotaba. Sin embargo, una vez que enamoraba a sus víctimas, les robaba los documentos para hacer fraude.

“Me dejó créditos en tarjetas, problemas en la casa que rentábamos juntos, como pagos de penalización”, contó al medio citado.

Pero eso no es todo. También pagó créditos a su nombre y la hipoteca de un departamento en Quintana Roo.

“Me encontré también entre sus papeles las escrituras de un terreno que yo compré en Mérida. Empecé a abrir y ya me encontré un buen de documentos de empresas, este que no estaban a su nombre, que estaban a nombre de otras personas, identificaciones de otras personas, folders como tarjetas sin usar de una cuenta empresarial. ¿Un chin** de cosas no? Entonces pues ya todo así el cerebro ya se me empezó a poner así todo súper loco. Me encontré placas de la Fiscalía a nombre de él”, relató.

Jonathan no operaba solo en México, sino también en otros países, como España y Colombia.

Fabiola, otra de las víctimas, lo acusó también de haberle robado su identidad para sacar celulares a su nombre y joyas.

En TikTok, Fernanda divulgó el caso y contó que ella se enteró de la estafa cuando sospechó de una infidelidad, pues no llegó en toda la noche.

Luego, más mujeres la contactaron y le advirtieron de él, así que se puso a investigar y encontró documentos de propiedades a nombre de otras personas, identificaciones falsas y tarjetas.

El “Estafador de Bumble” sigue prófugo, por lo que las víctimas piden que se difunda su identidad para que nadie más caiga.