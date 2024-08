¡Escándalo! Ary Tenorio, la novia de Luisito Comunica, denunció a su socia por fraude, ¿perderá su cafetería?

¡Ary Tenorio, mal y de malas! La novia de Luisito Comunica

Fue a través de un alarmante video que Ary Tenorio le comunicó a sus seguidores que no la está pasando muy buen con su emprendimiento, pero no porque no haya ventas, sino porque su socia intentó jugarle chueco, por lo que le hizo un llamado desesperado a sus fans: no ir a consumir a la cafetería.

TE RECOMENDAMOS:

El concepto del negocio de Ary, Irusu Café, un lugar inspirado en la gastronomía japonesa ubicado en pleno corazón de la Ciudad de México, llamó la atención de cientos de personas que diariamente acudían al sitio para disfrutar de su barra de bebidas y postres, ¿pero ahora qué pasará?

¿QUÉ DIJO ARY TENORIO SOBRE SU SOCIA?

En la grabación que Ary colgó a su cuenta oficial de Instagram y que pronto se viralizó, la creadora de contenido venezolana denunció que perdió el control de Irusu Café debido a que su socia, quien no quiere rendirle cuentas, la bloqueó del teléfono y sus redes sociales.

“Parece que me quiere robar mi negocio y mi dinero”, escribió Ary Tenorio para acompañar su post, al tiempo que dejó en claro que ya está en charlas con sus abogados para ver qué se puede hacer en este caso debido a que, incluso, recibió informes confusos sobre las ganancias del lugar, pero mientras todo se aclara, hizo un llamado a no visitar la cafetería.

“Gracias a todos por el apoyo, pero por ahora se suspenden las visitas a la cafetería”, expresó la novia de Luisito Comunica , quien se mostró preocupada por este giro inesperado pero con mucha seguridad para todo lo que se avecina.

¿QUÉ DIJO LUISITO COMUNICA SOBRE EL FRAUDE A SU NOVIA, ARY TENORIO?

Luisito Comunica, por su parte, no dudó en expresarle todo su apoyo a su novia e incluso reveló a través de la caja de comentarios que la supuesta socia, a quien calificó como “una joyita”, también lo bloqueó de sus redes sociales.

Luisito Comunica habló sobre este tema delicado a través de sus historias de Instagram. INSTAGRAM