Adrián Uribe celebra 35 años de trayectoria y nos revela su secreto mejor guardado

El querido actor, que celebra 35 años de carrera, desnuda al hombre detrás de las risas y en exclusiva nos comparte cómo ha logrado equilibrar su carrera profesional con su faceta de padre y esposo.

Adrián Uribe está en su mejor momento, vive una etapa de plenitud en la que ha logrado equilibrar con éxito su carrera artística con su faceta de padre y esposo. Tras años de aprendizaje, hoy prioriza su felicidad al lado de su familia, mientras celebra 35 años de carrera artística y 25 años de El Vítor, cuyo personaje lo ha hecho inmortal. Con gratitud y humildad, el actor y comediante sabe que el verdadero éxito está en vivir con propósito.

“Lograr ese balance es lo que más me ha costado, es mi segundo matrimonio, ya llevo seis años con mi esposa Thuany Martins, y tengo unos hijos hermosos; puedo decir que mi vida profesional y personal pesan lo mismo”.

“Antes, mi trabajo era lo primero; ahora, la familia es mi prioridad. No descuido a mi esposa ni a mis hijos, les doy calidad de tiempo. Porque puedes estar bien en la parte profesional, pero si no estás bien con la familia, no estás completo”.

Para el actor, ser padre no es simplemente un rol más en su vida: es el corazón de su existencia. Sus palabras transmiten la emoción genuina que le provoca despertar junto a sus hijos, compartir con ellos y vivir cada etapa con plena conciencia.

“La paternidad la vivo de manera muy consciente y presente. Gozo a mis hijos y los disfruto cada mañana… hasta las desveladas valen la pena porque son una inyección de endorfinas y de amor. Quiero estar con ellos todo el tiempo y no perderme nada”, expresó.

Emily, su hija menor, ha revolucionado su mundo: “Me trae muy loco porque es la niña”, dijo con una sonrisa. Pero también su hijo pequeño, de año y medio, que aún está en la etapa de descubrirlo todo, y su hijo mayor, con quien ha construido una relación diferente, pero igualmente profunda. “Cada uno tiene una personalidad única. Los amo por igual porque son mi hijos, pero siento un vínculo especial con cada uno. Hoy más que nunca quiero estar saludable para estar con ellos el tiempo que se pueda”.

“YA NO ME IMPORTA TANTO EL RECONOCIMIENTO, SINO SEGUIR HACIENDO LO QUE AMO”

Pocos saben que el comediante que hace reír a millones comenzó su carrera montando escenarios en escuelas primarias y secundarias. A los 17 años, Adrián pisó por primera vez un escenario, y desde entonces han pasado 35 años de entrega, disciplina y pasión.

“Nadie me ha regalado nada; todo lo he construido con sudor”, afirmó.

“Esta trayectoria me ha llevado a un momento de profundo agradecimiento. Disfruto cada logro porque valoro lo que tengo y mantengo los pies en la tierra”.

Sin embargo, su camino no ha estado exento de tropiezos. Tras su participación en Big Brother VIP, la fama lo abrumó. “Tenía 30 años, estaba recién casado y me quería comer el mundo, pero ahora es diferente, ya no me importa tanto el reconocimiento, sino seguir haciendo lo que amo, pero soy selectivo en los proyectos que elijo, sólo acepto los que me convencen, ya no haría algo sólo por dinero. Hoy sé que cada elección implica sacrificar tiempo con mi familia, entonces hay que valorarlo”.

