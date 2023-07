Wendy se posicionó detrás de Nicola para que salga de LCDLFM y las redes explotan

En la séptima gala de eliminación de La casa de los famosos, Wendy Guevara tomó protagonismo al posicionarse detrás de Nicola Porcella para que se vaya de la competencia.

Durante el reality show, ambos han dado de qué hablar por su indudable cercanía, rumores de romance y planes que ya hicieron para el futuro. Pero sorprendió que la influencer fuera la única en posicionarse detrás de él, quien está en riesgo de ser eliminado junto a Sergio Mayer y Apio Quijano.

Wendy se posicionó detrás de Nicola y le dijo: “Quiero pedirte perdón por las veces que nos peleamos. No quiero que se vaya ninguno, los amo, y me llevo su amor y cariño. Si te quedas, a seguir peleando, porque me encanta, soy tóxica”.

Por su parte, Nicola le respondió: “La persona que me hace más feliz que esté aquí parada, eres tú. Tú y Poncho fueron los primeros en acogerme. Por ser real conmigo, por abrirme tu corazón muchas veces, eres la persona que me hizo reír, estoy feliz de haberte conocido y fuera de bromas, sabes que en Perú tienes una casa. Siempre me identifiqué contigo, tu historia la debe saber el mundo, porque es una historia de valentía y coraje, y te quiero mucho, eres una gran persona”.

En redes sociales explotaron los comentarios.

Debido a que Wendy lo nominó y se posicionó, Nicola comentó más tarde en el confesionario: “Somos como hermanos, nos divertimos. Ella sabía que yo quería que se pusiera detrás mío porque tenía que decirle cosas por si me voy. Lo de la nominación, aquí estoy, estoy agradecido porque se haya puesto detrás de mi, es una persona que quiero y empatizo mucho con su historia. La última persona en despedirme, quería que fuera Wendy”.

¿Quién se posicionó detrás de Apio y Sergio?

Apio

Emilio se posicionó detrás de Apio: “Te quiero, me ganaste en muchos aspectos. No quiero que se vaya ninguno de los tres pero si en algún punto te sentiste mal acá adentro, allá afuera hay un ejército que te espera”.

“Gracias por permitirme conocerte, si me llego a ir, cuida ese espacio y recuérdame siempre, que ahí estoy”, le respondió Apio, aunque dijo que no le sorprendía que Emilio se hubiera posicionado detrás de él. “Entiendo y sé que lo que recibo son palabras de amor, y estoy agradecido con el público, estoy muy contento”.

Poncho de Nigris le dio un abrazo: “Muy agradecido por haber formado parte del Team Infierno. Jugaste con tu estrategia que fue diferente a la que todos hicieron, nunca saliste nominado hasta ahora, pero muchas gracias por ser un eslabón importante del Team Infierno”.

“Eres un buen compañero, aprendí mucho de ti, y nos vemos afuera”, le respondió Apio. Poncho agregó: “Es la noche más triste porque pensábamos que Team Infierno íbamos a llegar juntos, pero no nos han salido las cosas en las pruebas de líder. Es una noche triste, no hay argumentos para hablar mal de algún compañero, más que apoyarlos y tocó así, no hay nada más que decir más que gracias a los tres por haber sido parte del Team Infierno”.

Sergio

Jorge se posicionó detrás del actor “quiero agradecerte por todo el crecimiento, ha sido en gran parte por ti. Te deseo el mejor éxito del mundo”.

“En este momento no tengo nada que decirte más que felicitarte y honrarte, porque eres un gran competidor, así que espero tener oportunidad de seguir compitiendo contigo”, respondió Sergio, quien dijo que Jorge no es su rival. Vencer, sino él mismo. “Es un participante más, pero yo estoy trabajando para mí, para ser mejor persona, y cada uno de ellos me está dando algo para crecer y el Albacete me ha dado mucho para crecer”.

Como era de esperarse, La Barby también se posicionó detrás de Sergio: “Está muy cabrón y es fuertísimo, es un honor para mí estar aquí".

“Has demostrado minuto a minuto por qué puedes y debes estar aquí", le respondió Sergio Mayer a Mariana Juárez.