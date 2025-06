Se fue Leslie Gallardo y sigue cumpliéndose la lista filtrada de MasterChef Celebrity Generaciones

El programa “MasterChef Celebrity México Generaciones” despidió a Leslie Gallardo, y aunque sorprendió a algunos, otros más lo esperaban.

Y es que en redes sociales ha circulado una supuesta lista de eliminaciones, que definen quiénes llegan a la final. Hasta ahora, dicha lista se ha cumplido.

“Me voy muy orgullosa, sé que di todo y preparé cosas que en mi vida me imaginé preparar. Mi intención sí era llegar a la final, me siento sacada de onda; me agarró por sorpresa, pero respeto la decisión de los jueces. También soy consciente de que los ciclos terminan”.

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity México 2025 que se han ido

Iram Mendiola, PRIMER ELIMINADO

Rosa Gloria Chagoyán SEGUNDA ELIMINADA

Memo Ríos - TERCER ELIMINADO

María José Magán- CUARTA ELIMINADA

Bobby Larios - QUINTO ELIMINADO

Nicky Chávez - SEXTA ELIMINADA

Lylo Fa - SÉPTIMA ELIMINADA

Isaías Espinoza “Chef en proceso” - OCTAVO ELIMINADO

Gaby Rivero - NOVENA ELIMINADA

Luis Fernando Peña - DÉCIMO ELIMINADO

Anabel Ferreira - ONCEAVA ELIMINADA

Rafa Polinesio - DOCEAVO ELIMINADO

Leslie Gallardo - TRECEAVA ELIMINADA

¿Qué dice la lista filtrada?

Supuesta lista rumbo a la final de MasterChef Celebrity Generaciones

De acuerdo con la lista filtrada, que se ha cumplido hasta ahora, el siguiente eliminado sería Plutarco Haza.

Plutarco Haza - Domingo 29 junio

Bárbara Torres - Domingo 6 julio

Herly - Domingo 13 julio

Ofelia Medina - Domingo 20 julio

Supuestamente, para la final llegan Dani Valle, Andrea Noli y Carlos Quirarte.

Y son justamente ellos quienes siguen en la competencia... Al parecer, grabaron un final para cada uno de ellos, por lo que hasta que se transmita al aire, se conocería quién se lleva el triunfo.