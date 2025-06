Se estrenan nuevos episodios de “El Oso": lo que hay que saber sobre la temporada 4

La aclamada serie El Oso ( The Bear ), creada por FX , regresa con su cuarta temporada el este miércoles 25 de junio a través de Disney+ en Latinoamérica y Hulu en Estados Unidos.

Luego de un final cargado de tensión en la temporada anterior, los nuevos episodios llegan con expectativas altísimas por parte del público y la crítica especializada.

La producción, que ha sido ganadora de premios Emmy y Globos de Oro, sigue la historia del chef Carmen “Carmy” Berzatto, interpretado por Jeremy Allen White, en su esfuerzo por levantar el restaurante heredado de su hermano en Chicago. La temporada 4 promete un viaje emocional aún más intenso, vertiginoso y profundamente humano.

¿Cuándo y cómo ver la temporada 4 de ‘El Oso’?

La cuarta temporada se estrenará este miércoles 25 de junio , y como ha sido tradición en la serie, los 10 episodios estarán disponibles el mismo día del lanzamiento. Esta estrategia de “binge-release” ha sido una constante en FX on Hulu, y Disney+ la replicará en Latinoamérica.

Los horarios de estreno por región son los siguientes:

México (CDMX): 6:00 p.m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Paraguay: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del 26 de junio

“Queremos que los fans disfruten la temporada completa como si fuera una gran cena de degustación”, comentó Christopher Storer, creador de la serie, en declaraciones para Variety.

Los episodios podrán verse en Disney+, bajo la pestaña de Star Original, y en Hulu para Estados Unidos, consolidando a The Bear como uno de los títulos insignia del catálogo.

¿Qué pasará en los nuevos episodios?

En esta nueva entrega, el restaurante The Bear enfrenta su primera temporada completa en funcionamiento , lo que implica altos riesgos, exigencias financieras y una presión emocional extrema para su equipo.

La sinopsis oficial revela que Carmy, junto a Sydney (Ayo Edebiri) y Richie (Ebon Moss-Bachrach), buscarán alcanzar un estándar Michelin de calidad, mientras luchan con sus propios conflictos personales. “Este lugar no sobrevivirá si ustedes no dejan todo en la cocina”, se escucha decir a Tío Jimmy (Oliver Platt) en el avance oficial.

Se anticipan resoluciones clave a los misterios dejados por la temporada anterior, como la crítica del Chicago Tribune, la posible separación de Claire y Carmy, y la decisión de Sydney sobre su futuro profesional.

El Oso estrena todos sus episodios juntos, no habrá que esperar semana tras semana Disney/Fx

Además, se esperan cameos y nuevas incorporaciones al elenco, como Joel McHale en el rol de un mentor severo y John Mulaney, cuyo personaje aún se mantiene en secreto.

The Bear ha sido elogiada por su intensidad emocional, su representación realista del estrés culinario y su profundo desarrollo de personajes. La cuarta temporada apunta a consolidar su lugar como una de las mejores series dramáticas del momento.

“La cocina es como la vida: si no soportas el calor, debes encontrar otra pasión”, escribió The New York Times en su crítica anticipada de la nueva temporada.

