‘Gomita’ revela que terminó con su novio antes de entrar a ‘Hotel VIP’ tras detectar estas red flags

Desde el arranque del reality show “Hotel VIP” el pasado 16 de agosto, Araceli Ordaz “Gomita” ya ha dado de qué hablar en redes: primero fue la actitud cariñosa que tuvo con Roberto Palazuelos al arranque del show y luego los encontronazos que sostuvo con Manola Díez Mariana Ávila

Sin duda la influencer, de 28 años de edad, se ha ganado el cariño de los televidentes luego de que anunciara su regreso a la televisión con este reality show , en donde los participantes compiten por el lujo. En medio de las dinámicas, eliminaciones y pleitos, es de esperarse que muchos se “destapen” y narren impactantes detalles de su vida hasta ahora desconocidos.

Esto fue lo que pasó con “ Gomita ”, quien durante una plática con Carlos López “El Chevo” aceptó que, en efecto, su pareja le había dado un anillo de compromiso como se rumoró en redes sociales; sin embargo, también dejó en claro que descartó la posibilidad de casarse con él luego de detectar inquietantes actitudes que no le agradaron para nada, ¿qué pasó?

LAS PELIGROSAS RED FLAGS QUE DETECTÓ “GOMITA” EN SU NOVIO ANTES DE ENTRAR A “HOTEL VIP”

“Gomita” fue clara con “El Chevo” al decirle que el anillo que le dio su entonces novio no fue de compromiso, sino de “promesa”.

“El tipo me dice: ‘no, es que yo te puedo dar el niño’. Le dije, ‘a ver, tenemos dos días de conocernos... Quería ya embarazarme pero no casarse”

“Se supone que se quiere casar conmigo, pero le dije que no porque tiene un pedo que no me gustó”, contó “Gomita”, quien además detalló dos motivos que la hicieron pensarlo mejor antes de formalizar con el novio: el primero, haberle reclamado el aceptar entrar a “Hotel VIP” sin consultárselo antes.

“Me dijo así como de, ‘oye, ¿por qué no me tomaste en cuenta en tus planes de que te vas a meter al reality show?”, narró Araceli Ordaz, quien no se quedó callada ante este reclamo: “¿Qué, quieres que te lleve en la maleta o que le diga a la producción, ‘si él no entra, no entro yo?, ¿o qué?”

Gomita quiere convertirse en madre por fecundación in vitro y revela que su ex novio quería hasta casarse con ella a dos días de conocerse 😱



Disfruta del lujo y el confort, de lunes a viernes por #El5 pic.twitter.com/udgIMvKVps — Hotel VIP (@HotelVIPmx) August 25, 2023

Además de esta desagradable discusión, “Gomita” detectó una red flag más preocupante: su pareja quiso embarazarla a los dos días de conocerla, pero eso sí, sin hacerse cargo del bebé.

“El tipo me dice: ‘no, es que yo te puedo dar el niño’. Le dije, ‘a ver, tenemos dos días de conocernos... Quería ya embarazarme pero no casarse”, narró “Gomita”, quien además aseguró que su expareja ni siquiera se mostró interesada en criar al bebé con ella:

“No, no, no, o sea, nada más te lo hago y ya”, fue la respuesta del sujeto que hizo que “Gomita” se replanteara su relación y terminara con él días antes de entrar a “ Hotel VIP ”.

Luego de verla muy cariñosa con Roberto Palazuelos, nos queda claro que “Gomita” no quiere perder tiempo y, lo más importante, se muestra disponible a abrir su corazón otra vez al amor.