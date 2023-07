Emilio Osorio resultó nominado en LCDLFM junto a Sergio Mayer, Paul Stanley y La Barby Juárez

Ya pasó un mes desde el comienzo de La casa de los famosos México y las emociones siguen.

En medio de quejas por el corte de la transmisión 24/7 en ViX, de la protección a Jorge Losa y la lista filtrada en redes sociales, el tema de conversación de este miércoles fueron las nominaciones.

Los nominados esta semana son: Barby, Sergio, Paul y Emilio.

¡Estamos frente a una alineación de nominados que nos tendrá tensos de aquí al domingo! 😱#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Pa6fDOy2uW — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 6, 2023

¿Quién nominó a quién?

Paul

2 puntos a Sergio: “No me gusta cómo trata a la gente”

1 punto para Apio: “Por estrategia”

.@PAULSTANLEYD es el primero en llegar a la quinta ronda de nominaciones 😈:



Sergio: 2 puntos

Apio: 1 punto



Sergio: 2 puntos

Apio: 1 punto

.@PAULSTANLEYD es el primero en llegar a la quinta ronda de nominaciones 😈:

Poncho

2 puntos a Paul “por estrategia, me llevo bien con él pero todavía estamos cuarto contra cuarto”

1 punto a Barby: “porque siento que con ella no pasa nada, y creo que la van a salvar”.

Bárbara

2 puntos a Emilio

1 punto a Nicola

“Por estrategia y en ninguno de los dos serán muy afectados. A los dos los quiero mucho, pero creo que no serán afectados”.

Apio

2 puntos a Barby “aquí empieza la estrategia”

1 punto a Paul: “mi punto ni le va a sumar ni le va a restar”

.@apioquijano desempolva la estrategia y lanza sus puntos de esta semana:



Barby: 2 puntos

Paul: 1 punto



Barby: 2 puntos

Paul: 1 punto

.@apioquijano desempolva la estrategia y lanza sus puntos de esta semana:

Barby

2 puntos a Sergio “las mismas razones, el que trae a todos manejándolos”

1 punto a Emilio: “Lo veo que lo domina por completo Sergio”

Wendy

2 puntos a Barby “no he entablado una plática bien con ella, no nos llevamos mucho, no tenemos roces de amistad, o de plática bonita”.

1 punto a Paul “por estrategia

Nicola

2 puntos a Barby

1 punto a Paul

“Por estrategia del Team infierno”

Sergio

2 puntos a Paul “sé que voy a volver a salir, siento que Paul todas las semanas está aferrado conmigo, y si salvan a Barby, es momento de que nos encontremos.

1 punto a Barby...

“Además, independientemente de lo que haya pasado con Bárbara, le dije que no le iba a dar, se lo respeto y por eso no le doy a Bárbara”, dijo Mayer.

Jorge

2 puntos a Sergio “las mismas razones. A veces se siente omnipotente, él cree que lo tiene todo controlado”.

1 punto a Apio “me cuesta la vida, va en contra de mí, pero es un tema estadístico, tratamos de protegernos, de defendernos. Creo que hay alguien, por cómo se lleva con él, por un tema de azar, lanzo uno para Apio”.

Emilio

2 puntos a Barby “no me encanta el contenido que da para la casa”

1 punto a Paul “porque ya tiene la maleta hecha”