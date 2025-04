¿Qué le pasó a Kim Kardashian y por qué tendrá que testificar en un juicio de robo millonario?

El juicio en París por el atraco a Kim Kardashian comenzó oficialmente, y se espera que la socialité y modelo estadounidense testifique, según confirmaron sus abogados a la prensa internacional. De acuerdo con Telemundo, la resolución del caso podría llegar hasta finales de mayo. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué la empresaria está involucrada? Aquí te explicamos los detalles.

¿Por qué Kim Kardashian está involucrada en un juicio millonario?

Kim Kardashian debe testificar en un juicio en París por un robo millonario del que fue la principal víctima. El incidente ocurrió en 2016 y, ahora, nueve años después, comenzó el proceso legal contra los presuntos responsables.

¿Cómo fue el robo de las joyas de Kim Kardashian en París?

El atraco ocurrió durante la madrugada del 3 de octubre de 2016, cuando un grupo de ladrones encapuchados, conocidos como los “abuelos ladrones”, irrumpieron en el departamento de lujo donde se hospedaba Kim Kardashian con motivo de la Semana de la Moda.

Kim Kardashian fue amarrada y encerrada en el baño durante el robo. (Instagram @kimkardashian)

Según información de El País, la modelo, que entonces tenía 35 años, vivió momentos de gran tensión: fue amordazada, atada con cables y cinta adhesiva a la cama, y despojada de todas sus joyas. Posteriormente, los ladrones la encerraron en el baño antes de huir.

¿Cuánto valían las joyas que le robaron a Kim Kardashian?

El valor estimado de las joyas robadas, incluido el anillo de compromiso que le regaló Kanye West, era de aproximadamente 10 millones de dólares, es decir, unos 200 millones de pesos mexicanos (actuales). ¡Una auténtica fortuna!

En el reality “Keeping Up With The Kardashians”, Kim relató lo sucedido y confesó que temió por su vida.

¿Quiénes serán juzgados por el robo?

En el juicio comparecerán 10 de los 12 implicados. Uno de ellos padece Alzheimer y otro falleció el mes pasado.

Cinco de los acusados enfrentan cargos por robo a mano armada y secuestro, delitos por los que podrían ser condenados a cadena perpetua. Los otros están señalados por complicidad.

Se espera que Kim Kardashian viaje a París para asistir al juicio el próximo 13 de mayo.

Además, existe la posibilidad de que durante el proceso la jueza dé con el paradero de las joyas robadas, pues hasta ahora se cree que fueron fundidas y vendidas.

