Un reconocido cirujano plástico de Florida fue arrestado tras la muerte de su esposa durante una operación: los detalles

La población de Miami se conmocionó con la noticia del arresto de Benjamin Jacob Brown, un prestigioso cirujano enfocado en la medicina plástica. Esta detención se originó como consecuencia del deceso de su esposa durante una operación realizada por él mismo, suceso que requirió la intervención de las autoridades para determinar qué fue exactamente lo que pasó en esa sala.

Esto se sabe sobre la muerte de Hillary, la esposa del doctor Benjamin Jacob Brown

De acuerdo con los primeros reportes y las declaraciones que presuntamente ha emitido Jacob Brown, fue su esposa quien se ofreció a preparar una especie de mezcla para la anestesia y varios analgésicos más, una decisión que aún se desconoce por qué toleró Benjamin sabiendo de antemano que ella no tenía ningún tipo de formación médica para suministrarse sustancias sin supervisión.

No era la primera vez que el médico intervenía quirúrgicamente a su mujer, pues previamente ya le había realizado otros procedimientos, entre ellas liposucción en los brazos y moldeamiento abdominal.

Hillary Ellington Brown tenía 33 años y era madre de tres niños, quienes tuvieron que pasar a la tutela provisional de familiares debido a la complicada situación que atraviesa su contexto familiar; con la muerte de su mamá y el arresto de su padre. Esto debido a que el cirujano podría enfrentar cargos por homicidio en segundo grado, a los que se le sumarían agravantes por el parentezco y negligencia al permitirle a Hillary que tomara decisiones para las que no estaba facultada.

En redes el matrimonio se mostraba feliz Instagram

Así fueron los últimos instantes de Hillary Ellington Brown

Brown declaró que antes de que su pareja se desvaneciera, le dijo que no se sentía cómoda y le aseguró que estaba viendo todo en color naranja, lo que ahora se sabe, sería un síntoma del exceso de sustancias que se le suministró. Aunque en un principio esto se tomó como un accidente, poco después se determinó que él no actuó de manera profesional, tanto por no alertarla de los peligros que corría como por no atender las primeras señales de complicaciones, ya que aparentemente habría seguido adelante con la operación.

Fue hasta que la situación se volvió insostenible que Benjamin Jacob Brown accedió a llamar a los servicios de emergencia, sin embargo, ya era tarde pues había sufrido un paro cardiaco. Posteriormente fue trasladada a otro hospital y tuvo signos vitales durante una semana, hasta que lamentablemente perdió la vida.

Sobre sus razones para no querer pedir ayuda, se dijo que el hombre creyó que podría resolverlo y estabilizar a la madre de sus hijos. Hasta el momento, siguen las indagatorias para deslindar responsabilidades y esclarecer todos los factores que intervinieron en este trágico desenlace.