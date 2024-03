¿Quién es Francisca Aronsson?: la revelación juvenil de la serie de ViX La Lola

El servicio de streaming en español líder en el mundo, ViX, estrenó en febrero su nueva comedia original La Lola. La serie es una adaptación de uno de los formatos más exitosos de comedia romántica de América Latina y cuenta con Joshua Mintz y Ana Celia Urquidi como productores, y Francisco Franco Alba y Ana Lorena Pérez Ríos como directores de la serie.

En esta producción ha llamado la atención el talento juvenil que interviene en ella. Francisca Aronsson es parte del elenco, interpretando a la hija del protagonista, Lalo (Diego Diego Amozurrutia), quien se convierte en mujer gracias a un hechizo y termina atrapado en el cuerpo de Bárbara de Regil.

La adolescente de 17 años nació en Suecia y se crió en Perú, de donde es su madre. Sin embargo, al ser su padre europeo tuvo la fortuna de formarse en varios países y trabajar sin ningún inconveniente. “Yo vivo en el mundo, realmente, aunque te podría decir que mi base es España, pero me la paso viajando por trabajo, donde haya proyecto, ahí estoy, lo que pasa es que quiero impulsar mi carrera y para eso debo moverme de esta manera”, dijo la chica a TVyNovelas.

Según contó Francisca, su madre siempre la ha acompañado en cada paso de su carrera, pero con La Lola fue la primera vez que le tocó viajar sola y mantenerse por sus propios medios, lo que significó un reto, ya que estaba acostumbrada a otro estilo de vida.

SUSARI0

“Cumplí 17 años con amigos que conocí en la producción, pero sin mi familia. Y sí fue complicado pasar por una situación así, pero a la vez me ha dado dependencia y me ha acercado a experiencias que me permiten crecer en todos los sentidos”, expresó a esta publicación.

Para la actriz, dar el salto a las telenovelas mexicanas sería un sueño, aunque no es ajena a este mundo, pues en Perú tuvo la oportunidad de demostrar su talento en varios melodramas que forjaron su trayectoria.

“Yo comencé a los ocho años y desde ahí no paré hasta los 13, ya en ese momento me fui a España a despegar en las plataformas digitales. Entonces sí me gustaría expandirme a otras áreas, aquí conozco a algunos productores de novelas como Juan Osorio porque su hijo, Emilio, es mi amigo, así que no me cierro a ninguna oportunidad que me sume y me lleve cumplir mis objetivos”, manifestó Francisca.