¿Los audios de Juan Gabriel son reales? Maryfer Centeno los analiza

Invité al especialista en Inteligencia Artificial, Alejandro Moreleón, a analizar las notas de voz del Divo de Juárez para saber si son verdaderas o no.

El pasado viernes 1 de septiembre llegó a la redacción de mi programa Grafos y gestos, de Radio Fórmula, una serie de audios, aparentemente de Juan Gabriel. A continuación lo que el audio decía exactamente:

“Mis amores, soy Juan Gabriel, a todos los fans que esperaron a que regresara, pues sucedió, quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido y me ha cuidado, y también quiero desmentir a Martha Figueroa, porque jamás me contactó para hacer un documental que está saliendo”, se escucha decir a Juanga.

EL LEGADO DEL CANTAUTOR

Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista, falleció a los 66 años de un infarto fulminante el 28 de agosto de 2016.

La fortuna de Juan Gabriel, cuando murió, estaba valuada en 30 millones de dólares, según el sitio Celebrity Net Worth; mientras que la revista Forbes ubicó a Juan Gabriel en el puesto 18 de los artistas más ricos del mundo con ganancias de 11 millones de dólares solamente en el 2015.

El presidente de Universal Music en América Latina, Jesús López, dio a conocer que, en los últimos 12 años de actividad sólo por venta de boletos para sus conciertos, Juan Gabriel acumuló 160 millones de dólares.

Joaquín Muñoz, quien alguna vez fue exasistente de Juan Gabriel, ha dicho en todos los medios de comunicación del país que el cantante está vivo; incluso hasta contó que se había cortado mal una uña.

Joaquín Muñoz

¿QUÉ HICIMOS AL TENER LOS AUDIOS EN NUESTRAS MANOS?

Alejandro Moreleón, experto en Inteligencia Artificial, analizó el audio para desentrañar si se trataba de un fraude vocal o, en realidad, era una nota de voz grabada por el cantante.

De acuerdo con el perito, hay factores determinantes que permiten reconocer cuando se trata de una nota de voz fidedigna o una falsa, e indicó que existen laboratorios vocales en los que se puede crear un audio a partir de la escucha constante de otros audios existentes que repasen la voz: “Si tú escucharas ese audio y comienzas a entrenar un motor de Inteligencia Artificial, puedes llegar a clonar una voz”.

La voz tiene una firma única conocida bajo el nombre de “patrón espectrográfico”, que hace irrepetible todos sus elementos, conformados por el tono, la gravedad y el tempo, la rapidez con que se habla.

Alejando Moreleón dijo textualmente: “Yo veo ciertos patrones que suenan muy parecido, está muy bien entrenado, me da mis dudas, pero yo diría que es Inteligencia Artificial”; además, destacó que es más sencillo asemejar la voz del cantante, sin embargo, si trataran de replicar su canto, sería casi imposible que lo lograsen. Cantar como el buen Divo de Juárez, no va haber motor de IA que pueda llegar a eso”.

CONCLUSIONES

Los audios corresponden a la voz de Juan Gabriel debido a que es una clonación vocal; sin embargo, nada que ver con que Juan Gabriel esté vivo.