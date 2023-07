Niurka amenaza con golpear a Laura Bozzo, pero ella dice ser “más peligrosa”

Además de la evidente incomodidad de Laura Bozzo por estar dentro de ‘La casa de los famosos’, la presentadora se ha tenido que enfrentar con Niurka Marcos, con quien ha vivido entre amenazas y gritos durante casi dos semanas.

"¿Qué estoy haciendo acá? ¡Auxilio!”, dice Laura cuando está sola. Pero frente a sus compañeros, asegura que ella es “mil veces más peligrosa” que Niurka Marcos.

“Yo he enfrentado a esa señora en el rating. La tuvieron que sacar al mes. La destruí, en México no es muy querida, por su vulgaridad y su forma de ser, no a todo el mundo le gusta. Ella a mí no me va a ganar jamás. Yo quiero que estemos las dos nominadas”, dijo Bozzo.

"¿Tú crees que soy idiota? Esta semana me la juego toda por Brenda y Mayeli, esta semana van a conocer quién carajo es Laura Bozzo. Esta semana se va a poner color hormiga”, amenazó Bozzo, tras la salida de Brenda Zambrano.

Por su parte, Niurka ya amenazó con soltarle un golpe a Laura si no se aplaca, luego de que la peruana insultó a Osvaldo Ríos. “En ese momento le digo ‘ya déjame en paz, ya suéltame güey’, y se prendió y empezó a decir groserías y la mande para...”.

“Yo ni había hablado. Es más, ya ni me estaba riendo. Ya es too much y a mí me agarra en curva y le sueno un galletón que le tiro toda la jeta”, dijo Niurka.