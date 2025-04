Lady Gaga y el día que nadie le hizo caso en México: Solo un periodista de Televisa Espectáculos

Cuando la prensa no la tomaba cuenta para realizarle una entrevista porque no era famosa, solo un reportero de Televisa Espectáculos le hizo caso a Lady Gaga y ella no lo olvidó.

El periodista Alejandro Roldán apostó por ella en 2008, y cuando ya era una estrella, Lady Gaga le dio una entrevista exclusiva por apoyarla, en 2011.

Todo comenzó en 2008, cuando la cantante Lady Gaga visitó México por primera vez como telonera de la banda New Kids On the Block en el Auditorio Nacional, su nombre no figuraba en las portadas de revistas ni era mencionada en los programas de Entretenimiento, pero fue el periodista Alejandro Roldán de Televisa Espectáculos, el único que se acercó a ella para realizarle una entrevista en camerinos del Coloso de Reforma.

Ella usaba la peluca de su video “Poker Face”, uno de sus primeros hits. Hay quienes recuerdan que Lady Gaga salió como telonera en el Auditorio Nacional y todavía ni había mucha gente y muy pocos le hacían caso.

Quién iba a imaginarse que en un par de años se convertiría en una de las cantantes pop más importantes a nivel internacional, con álbumes como The Fame Monster.

Canciones como Paparazzi, Poker Face, Bad Romance, entre otras, le darían una gran proyección. Ya como una estrella, volvió a México tras el lanzamiento de su álbum “Born this way” y fue así que tres años después que reconoció a Alejandro Roldán.

Los reporteros buscaban tener una declaración de ella, pues su nombre y sus canciones resonaban en todo el mundo, pero Lady Gaga no olvidó al reportero de Televisa Espectaculos y le dio una entrevista exclusiva donde le agradeció que la apoyó cuando nadie creía en ella.