Kenia Os y Rels B lanzan ‘Por Dentro'; ¿qué dice la nueva canción?

La nueva canción de Kenia Os y Rels B ha dejado dudas sobre su relación. ¿Será que son novios?

¡Kenia Os lo ha hecho de nuevo! La cantante mexicana promete llevar su nueva canción junto a Rels B a las tendencias de finales de año después de su éxito ‘Ojo x Ojo’. Su nuevo tema, titulado ‘Por Dentro’, ha generado una gran emoción entre sus seguidores, conocidos como las “Keninis”.

Este jueves, la artista de 24 años finalmente anunció el lanzamiento de su nueva canción, la cual incluye un videoclip en el que comparte protagonismo con el cantante español.

Las fotografías promocionales desataron una ola de comentarios positivos por parte de los fans, incluso algunos llegaron a especular sobre la posibilidad de una relación más allá de la amistad entre Kenia Os y Rels B.

¿Kenia Os y Rels B son pareja?

Aunque compartieron algunas fotografías del detrás de cámaras de su video de ‘Por Dentro’ en las que aparecen cercanos, en realidad no mantienen una relación sentimental. Algunos fans destacaron el respeto que Daniel Heredia Vidal (Rels B) mostró al no sujetar a Kenia de la cintura.

Cabe recordar que actualmente Kenia Os está en una relación con el futbolista brasileño Vinicius Jr., cuya historia romántica se confirmó hace unos meses.

Incluso, el deportista expresó su apoyo a su pareja en este estreno musical, comentando una de las publicaciones con un “Wowwwwww”.

Vinicius Jr. apoyó a su novia Kenia Os tras el lanzamiento de ‘Por Dentro’. (Instagram)

¿Qué dice ‘Por Dentro’, la nueva canción de Kenia Os y Rels B?

Las dudas sobre la relación se intensificaron debido a la letra de la canción, donde ambos artistas cuentan la historia de dos personas muy atraídas entre sí, expresando la idea de “comerse” mutuamente.

La letra destaca la importancia de la belleza interior, aunque reconoce la tentación superficial del atractivo físico como una capa.

Hasta el momento, el videoclip de ‘Por Dentro’ ha sumado más de un millón de reproducciones y se espera que esta cifra aumente aún más el fin de semana.

Esta es la letra de ‘Por Dentro’, la nueva canción de Kenia Os y Rels B

Si alguien me preguntara

Que si tengo algún vicio

Mi vicio es ver tu cara

Cuando el pelo te acaricio

Y si algún día me mudara

Sería pa’ tu edificio

Pa’ estar más cerca de tu boca

Pa’ que hagamos cositas locas, yeah

Pa’ comernos hasta el alma, no me basta con la piel

Pa’ dormir contigo como si fuera tu perro fiel

La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché

Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer

Pa’ comernos hasta el alma, no me basta con la piel

Pa’ dormir contigo como si fuera tu perro fiel

La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché

Y por eso es que por dentro yo te quiero-

Parece que tiene buena suerte

‘Ta lista la mesa pa’ comerte

Vengo reservada

Déjame sin nada

Prue-pruébalo, muérdelo

Y luego dime a qué te sabe

Bubbaloo pa’ los dos

Como yo, por dentro suave

Pruébalo, muérdelo

Y luego dime a qué te sabe

Bubbaloo pa’ los dos

Esto no acaba hasta que acabe

Pa’ comernos hasta el alma, no me basta con la piel

Yo duermo contigo si tú quieres ser mi perro fiel

La belleza va por dentro, es lo que siempre escuché

Y es por eso que por dentro tú me quieres conocer

Pa’ comernos hasta el alma, no me basta con la piel

Pa’ dormir contigo como si fuera tu perro fiel

La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché

Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer

Temperatura

Lo que me sube cuando estamo’ en una

Tú una diabla, no cabe duda

¿Quién le ha robao el corazón a esa chula?

Prue-pruébalo, muérdelo

Y luego dime a qué te sabe

Bubbaloo pa’ los dos

Como yo, por dentro suave

Pruébalo, muérdelo

Y luego dime a qué te sabe

Bubbaloo pa’ los dos

Esto no acaba hasta que acabe

Pa’ comernos hasta el alma, no me basta con la piel

Y es por eso que por dentro

La belleza va por dentro, es lo que siempre escuché

Y es por eso que por dentro