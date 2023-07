Jaime Maussan lanza impactante teoría sobre el Popocatépetl: ‘No es un alucine’

Jaime Maussan lanza asombrosa teoría sobre el aumento de la actividad volcánica del Popocatépetl.

Ante el aumento de la actividad volcánica del Popocatépetl en los últimos días, el reconocido investigador del fenómeno ovni, Jaime Maussan, lanzó una impresionante teoría sobre ‘Don Goyo’.

Jaime Maussan lanzó una impresioante teoría. Instagram

Jaime Maussan, de 70 años, descartó que en el Popocatépetl haya una base de ovnis, pues no cree que seres de otro planeta entren a un lugar lleno de lava, por lo que asegura que adentro del volcán hay un portal dimensional.

“Se han presentado muchos avistamientos de objetos que salen y entran al cráter. Desde años lo detectamos, tengo una cámara colocada ahí; hubo un tiempo que pensé que ahí había una base, pero lo que he visto con el tiempo es que los objetos entran y salen porque creo que hay una puerta dimensional. Desde el año 2008, la NASA demostró que las puertas dimensionales existen”, mencionó el reconocido periodista ante las cámaras de ‘De Primera Mano’.

"¿Qué son las puertas dimensionales? Ellos encontraron (la NASA), el 20 de enero de 2005, que el Sol era capaz de generar estas puertas, hubo una explosión muy fuerte, los fragmentos y protones del Sol llegaron a la Tierra en 8 minutos, y eso es imposible, la luz llega en 8 minutos, pero no la materia. La Nasa se puso a investigar que había puertas dimensionales, que había portales magnéticos entre el Sol y la Tierra, no estamos hablando de un alucine, es una verdad científica. Entonces lo que digo es que los objetos que no se meten ahí porque no van a una base, sino lo que hacen es entrar a un portal dimensional”.

El investigador le mandó un contundente mensaje a la comunidad científica que estudia el Universo: “El magnetismo del volcán, lo manipulan (los extraterrestres) abren un orificio en el espacio y tiempo, que les permiten ir a otro sitio que desconocemos. Entonces mi propuesta es que los científicos investiguen esto porque podría ser el mecanismo para viajar en el espacio”.

Incluso, José Jaime Maussan Flota, mejor conocido como Jaime Maussan dio una explicación basada en estudios, ya que en 1996 la Universidad de Bergen de Noruega descubrió que debajo del volcán existe la cantidad necesaria de tormentas magnéticas para poder generar puntos x o regiones de difusión de electrones que serían aprovechados por la inteligencia alienígena para crear un portal dimensional.