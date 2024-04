Yolanda Andrade y la curiosa reacción de su papá cuando le presentó a Montserrat Oliver, ¿quería compartir?

Como recordarás, el noviazgo entre Yolanda y Montserrat llegó a su fin de manera abrupta luego de que, presuntamente, “Joe” le fuera infiel a su novia con Verónica Castro; sin embargo, las famosas no dejaron que la ruptura las afectara y, hasta el momento, ambas tienen una amistad muy fuerte que ha sido clave para la gran aceptación que tiene el programa Montse & Joe entre la audiencia.

De hecho, la conexión que llegaron a tener Yolanda Andrade y Montserrat Oliver alcanzó hasta a sus respectivas familias, como bien lo aceptó “Joe” en una de sus últimas apariciones en vivo, donde narró cuál fue la inesperada reacción que tuvo su papá cuando conoció a su novia... ¡quedó cautivado de forma tal, que hasta quiso conquistarla!

¡EL PAPÁ DE YOLANDA ANDRADE QUISO “BAJARLE” A MONTSERRAT OLIVER! CONOCE LA HISTORIA

Fue en un episodio reciente de Montse & Joe que Yolanda Andrade, quien en estos momentos está atravesando por un nuevo revés en su salud que ha dado bastante de qué hablar en redes, revivió el día que le presentó a Montserrat Oliver a su papá; a decir de la conductora, su progenitor se quedó congelado ante la belleza de la presentadora.

“Le presenté a mi papá y me la quería bajar. Lo apantallé y le dije ‘¿qué tal?’ ”, confesó Yolanda Andrade sonriente; sin embargo, lo que realmente hizo reír a la audiencia de Montse & Joe fue cuando la presentadora reveló que, con el paso de los días, su papá se dio a la tarea de “conquistar” a su novia.

A decir de Yolanda Andrade , durante el tiempo que ella y Oliver estuvieron juntas su papá no perdía la oportunidad de “tirarle la onda” a su pareja. “Montse”, por su parte, no quiso dar su versión de los hechos y sólo se carcajeó ante las picantes revelaciones de su ex... ¿El que calla otorga?

Más allá de si lo contado por Andrade es cierto o no, esta anécdota sirvió para demostrarle al público la excelente relación que mantienen las famosas a pesar de su ruptura amorosa, la cual al parecer superaron con éxito.