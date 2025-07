“Yo no escojo tarugos”: Florinda Meza revive su pasado amoroso con Segoviano y lanza dardo contra Quico

Florinda Meza, conocida por su personaje de “Doña Florinda” y su relación con Chespirito, está en boca de todos.

Recientemente volvieron a salir a la luz las declaraciones que realizó sobre su compromiso con el director y productor Enrique Segoviano, antes de iniciar su romance con Roberto Gómez Bolaños.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Florinda Meza se refirió con cariño a Segoviano: “Pasó hace muchos años… si me hubiera casado, no me habría equivocado. Es un gran hombre, muy buen hombre y es muy talentoso. Yo no escojo tarugos”.

Tal y como se revela en la serie Chespirito: sin querer queriendo, la relación de Florinda y Enrique duró cerca de cinco años y estuvo cerca de culminar en boda, hasta que el interés de Chespirito cambió el rumbo de su vida.

La actriz admite que dejar aquel compromiso fue arriesgado y provocó dudas, especialmente porque Segoviano también era su director y conexión profesional.

De acuerdo con Florinda Meza, ese es otro capítulo de su vida antes de El Chavo del 8, donde no solo vivió un gran amor y casi se casa, sino también tomó una decisión valiente que transformó su destino.

“Ya cuando Enrique Segoviano era mi novio, cuando las cosas estaban muy cercanas (el matrimonio) y él (Chespirito) la vio cercana, empezó a decirme que yo era su mujer ideal y no sé cuánto y a insistir mucho, sobre todo en las giras, cuando no estaba Enrique. Yo decía, ‘No, pues lo mismo les dice a todas’”, explicó.

Ante la insistencia a Doña Florinda no le quedó de otra más que aceptar, aunque sabía que significaba un riesgo grande:

“¿Cómo puedes tener una relación con alguien del trabajo que es además tu jefe? En caso de un conflicto, de un problema, pierdes al hombre y también al trabajo. Yo decía, ‘Esto es muy arriesgado’. Sí, esto es muy arriesgado y siempre me hice tonta”.

Según la serie, Enrique Segoviano sí sospechaba que había química entre Florinda y Roberto. Durante las grabaciones de El Chavo del 8 en Acapulco, se dio cuenta de que Chespirito le echaba los perros’ a su prometida, y se mostraba muy molesto por ello, incluso parece que hubo un intento de dejar la grabación antes de que terminara.

Pero, ¿qué tanto hay de cierto en esa anécdota? Florinda Meza desconoce si su entonces prometido se dio cuenta de que había algo más entre ella y ‘el jefe’, pero cree que al final sí se habría dado cuenta.

En la entrevista de Florinda, la actriz confiesa: “Yo no sé si Enrique se daba cuenta o no al principio, creo que nunca se dio cuenta hasta el final de cómo él me cortejaba. Y ya, pero no sé, las cosas suceden y punto”.

El dardo contra Carlos Villagrán “Quico”

Las declaraciones de Florinda sobre Enrique Segoviano no son las únicas que están siendo recordadas. En una entrevista con Adela Micha, Florinda Meza explotó al ser cuestionada sobre el supuesto romance que tuvo con Carlos Villagrán, quien dio vida a “Quico” en El Chavo del 8. Su respuesta fue tajante y sin filtros:

“¿Tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pende...?”. Florinda Meza

Carlos Villagrán ha confirmado en múltiples ocasiones que sí tuvo una relación con Meza, e incluso ha dicho que fue ella quien lo buscó. “No, Florinda anduvo conmigo”, declaró alguna vez el actor, asegurando que la relación fue breve, “más amigable que amorosa”, y que terminó pidiendo ayuda al propio Chespirito para distanciarse de ella.

Entre declaraciones explosivas y revelaciones íntimas, Florinda Meza demuestra que no tiene miedo de hablar con la verdad, aunque esta incomode.