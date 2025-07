Estamos muertos confirma segunda temporada: zombies toman Seúl en 2026

Tras el fenómeno global de 2022, Estamos muertos (All of Us Are Dead) está de vuelta: Netflix inició la producción de su segunda temporada en julio de 2025. Sí, leíste bien Estamos muertos regresa con más zombies, acción en Seúl y elenco renovado.

Si bien aún no hay fecha oficial de estreno, se espera que los nuevos episodios debuten a lo largo de 2026.

La serie, basada en el popular webtoon de Joo Dong-geun y situada en una escuela plagada de zombis, marcó una nueva era para las series surcoreanas en Netflix tras alcanzar más de 560 millones de horas vistas en sus primeras semanas.

¿Qué novedades trae esta entrega?

Cambio de escenario: la acción se traslada del instituto Hyosan a toda la ciudad de Seúl, ampliando el apocalipsis zombi.

Elenco confirmado: regresan los sobrevivientes originales —Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Lomon y Cho Yi-hyun—, acompañados por nuevas caras de renombre, incluidos actores de El juego del calamar, como Kim Si‑eun y Roh Jae‑won, así como Lee Min‑jae y Yoon Ga‑i.

Misma fórmula ganadora: con los directores Lee JQ y Kim Nam‑su, y el guionista Chun Sung‑il al frente, la serie promete mantener el equilibrio entre miedo, drama adolescente y crítica social.

La segunda temporada de Estamos muertos llega con más ambición: un escenario urbano más amplio, regreso de héroes queridos y la fuerza de nuevas estrellas coreanas.

Con su producción en marcha y estreno estimado para 2026, Netflix apuesta otra vez por el poder global y la tensión imparable del apocalipsis zombi desde Corea del Sur.