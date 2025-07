Andrea Legarreta: “Vivo mi soltería en paz, mas no en soledad”

Andrea Legarreta habla de su emotivo regreso a las telenovelas con “Amanecer”, cómo enfrentó las escenas más ardientes y la forma en que vive su nueva etapa personal

La conductora de Hoy, Andrea Legarreta, regresó a las telenovelas con Amanecer, producción protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito. Su participación ha generado revuelo, especialmente por sus escenas candentes junto a Colunga e Iván Arana. En entrevista exclusiva, la presentadora compartió cómo enfrentó este reto profesional y cómo ha vivido su soltería tras su separación de Erik Rubín.

Sobre su regreso a las telenovelas, Andrea expresó con emoción: “Me emociona mucho, me hace sentir muy agradecida con Juan Osorio por la invitación y me siento muy honrada por trabajar con un elenco tan maravilloso, de primera, con una gran historia y un personaje que marca un parteaguas en la historia, sobre todo en el personaje de Fernando Colunga porque hace que se detone en él una sed de venganza. Entonces, me siento feliz por eso, porque mi personaje fue muy retador, pero maravilloso”.

Reveló que la motivación principal para aceptar el proyecto vino del propio productor Juan Osorio, quien le presentó la historia y el elenco: "¿Cómo negarme a eso? Y también me motivó ese gusanito que vive en mí de la actriz y las ganas de hacer un personaje tan distinto a todo lo que había interpretado”, señaló.

Aunque emocionada, admitió haber sentido nervios por las escenas más intensas: “Mucho, específicamente me angustiaban las escenas fuertes, intensas, de faje, de besos, más sexosas, realmente me imponían muchísimo”.

Sin embargo, recurrió a su experiencia: “Al final soy actriz, empecé en esto desde que era una niña, me preparé para ser actriz, entonces me puse en el traje de la actriz que soy y me dejé llevar por mis compañeros, por la dirección y la producción, todos me ayudaron muchísimo”.

“DESPUÉS DE SITUACIONES DOLOROSAS Y DIFÍCILES, ENTENDÍ QUE TENEMOS QUE DISFRUTAR EL DÍA A DÍA”

La actriz destacó, especialmente, el profesionalismo de sus compañeros Fernando Colunga e Iván Arana para que pudieran lograrse estas escenas: “Hablé con los dos; les platiqué cómo me sentía, que me imponían, pero al final me tocaron dos compañeros muy respetuosos y profesionales. De alguna manera creo que hicimos un muy buen trabajo juntos”.

Sobre esta etapa de su vida, Andrea compartió: “Estoy en un muy buen momento, después de situaciones dolorosas y difíciles, entiendo que tenemos que disfrutar el día a día, un día a la vez, y entregarte a los momentos, a las situaciones y vivir la vida bien y bonito”, enfatizó.

Sobre su soltería, reflexionó: “La he vivido bien, en paz, con mucho agradecimiento, mas no en soledad, acompañada de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo y de mí misma, porque creo que todo empieza por uno y me siento muy tranquila”.

Con este proyecto, Andrea Legarreta no sólo renueva su faceta como actriz, sino que celebra una etapa de crecimiento personal y profesional, demostrando una vez más su versatilidad y capacidad de reinvención.