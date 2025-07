Elaine Haro entra a La Casa de los Famosos con las rodillas percudidas pero sin chillar como Sian Chiong

Elaine Haro canta y actúa desde los 4 años. Y tiene claro que eso ha sido posible por el apoyo que tiene de su mamá y su hermana. Luego de ser anunciada como habitante de La Casa de los Famosos México, Elaine habló en entrevista de las cosas que le gustan, las que extrañará cuando esté en el encierro y, sobre todo, de lo que la puede hacer chillar.

Además de televisión, Elaine ha participado en obras de teatro como Billy Elliot y Anita la huerfanita y fue concursante e La Voz Kids. Como compositora e intérprete, lanzó los álbumes Niña buena e Inolvidable. En 2022 estuvo en el reality Reto 4 elementos.

Ahora, como integrante de La Casa de los Famosos, está convencida de que puede hacer un buen equipo con Ninel Conde por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene una cintura similar.

En una divertida entrevista para el canal digital de La Casa de los Famosos, Elaine habló de lo que ha sucedido desde que supo que entraría al reality show de Televisa.

“Muchos pensaron que yo era Karina, lamento haberlos decepcionado pero no. Era yo, Elaine... es para lo que alcanzó... Karina hubiera estado muy caro”. dijo Elaine respecto a las versiones que apuntaban a que, de acuerdo con las pistas que se habían dado, ella era Karina Torres, la influencer y estilista.

Esa confusión la llevó a darse cuenta de algo muy curioso porque cuando la gente pensó que ella era Karina fue porque en las pistas que se daban en televisión estaba una imagen de sus piernas.

“Dijeron que en esa imagen se veían las rodillas percudidas... y que por eso era Karina”.

Lo gracioso es que Elaine volteó a mirar sus rodillas y se dio cuenta de que efectivamente las tiene percudidas. “Sí las tengo así”, dijo en la entrevista.

¿Qué dijo Elaine Haro de Sian Chiong?

En otro momento de la entrevista, Elaine habló de lo que emocionalmente puede afectarle cuando esté dentro de La Casa de los Famosos.

La cantante y actriz dijo que ella suele llorar mucho ya que es frágil ante las situaciones emotivas, buenas o malas. En ese momento, y de manera espontánea lanzó un comentario que recordó algo que hizo Sian Chiong en la temporada 2 del reality.

Elaine: yo soy bien chillona no para lo malo no por un colchón JAJAJAJAJAKAKAKAKAKAKAKAK #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/08CCjfl5fc — tu_chismose (@AmoinfernalV) July 23, 2025

“Seguramente me van a ver chillar (en La Casa) pero chillar por cosas buenas... no porque me sacan el colchón y cosas de esas”.

En la segunda temporada, uno de los momentos de quiebre entre el team Tierra y Mar fue cuando algunos integrantes de Mar sacaron al pasillo el colchón de Sian Chiong, lo que provocó una disputa que casi llegó a los golpes con Mario Bezares.