Yahritza y su Esencia cantarán el 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX

Los hermanos Martínez siguen en el ojo del huracán por los desafortunados comentarios que hicieron respecto a que no les gustaba la comida mexicana y del ruido que se escucha en las mañanas en calles de la CDMX.

Pese a lo anterior, Yahritza y su Esencia hará gira por nuestro país: el 6 de septiembre estará en Monterrey; el 8 en Guadalajara; el 10 de septiembre en el Festival Arre de la Ciudad de México y el 7 de octubre en Tijuana.

¡Tienen la aprobación de AMLO!

Yahritza, Armando y Jairo Martínez cantarán la noche del 15 de septiembre en la plaza del Zócalo capitalino, pese a la lluvia de críticas que les ha caído a los jóvenes originarios de Estados Unidos, pero con raíces mexicanas.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, comentó este día en su conferencia mañanera que si el Grupo Frontera, que ya están confirmados para dar un concierto en el primer cuadro del país, invita a Yahritza y su Esencia a cantar con ellos la canción que hicieron juntos,"Frágl”, el mandatario mexicano aprueba su presencia sobre el escenario para festejar las fiestas patrias.

“No lo hicieron de mala fe, no quisieron ofender, fue un error, pero les cancelaron conciertos, mucho castigo, a mi me preguntaron porque van a venir, ya se disculparon, ya ofrecieron disculpas. Cayeron en depresión, también sus padres”.

“Van a estar los de Grupo Frontera y hay una canción que canta esta niña y que si qué opinaba, yo. No, que venga y que venga ella, si ya ofrecieron disculpas y no actuaron de mala fe, no podemos nosotros negarles, imagínense cancelando la participación de un artista, de una niña, porque cometió un error. No podemos llegar a eso, no podemos llegar a esos extremos y hay que ser respetuosos, no podemos nosotros actuar con intolerancia”.