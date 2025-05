¿Y Ángela Aguilar? Cazzu rompió el silencio sobre la custodia de su hija con Christian Nodal: VIDEO

Cazzu rompió el silencio sobre el tema de la custodia de su hija, Inti, a quien tuvo durante su relación con Christian Nodal , actual esposo de la cantante Ángela Aguilar. Según la artista argentina, hay muchos rumores falsos que rodean su vínculo actual con el músico mexicano.

¿Qué dijo Cazzu sobre Nodal y Ángela Aguilar?

Fue durante una breve reunión con los medios de comunicación que la intérprete de “Mucha Data” respondió a los cuestionamientos de los reporteros , quienes insistían sobre su relación con Nodal y su opinión acerca de la hija de Pepe Aguilar.

Sin embargo, más allá de generar polémica, la rapera abordó lo que considera más importante: su hija.

“Lo importante es que se cumplan los derechos de mi hija, nada más. Que se cumplan mis derechos y que no se me niegue nada de lo que me corresponde, ni se me dificulte mi vida laboral. Esas son cosas que competen meramente a su papá y a mí. Todo lo demás no me corresponde a mí”, declaró ante los medios.

¿Cazzu le guarda rencor a Ángela Aguilar? Esto dijo

Pero las cosas no acabaron allí. Cazzu también habló sobre la polémica que se generó tras su ruptura con Nodal y cómo el mexicano se casó con Ángela apenas semanas después. Además, defendió a la intérprete de “Dime cómo quieres”.

“Yo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal hayan recaído sobre ella, y no lo apoyo en absoluto (...) Siento que uno puede cometer errores. Yo no puedo defenderla, porque en realidad no es mi posición tampoco. Lo que sí me parece es que los problemas más importantes no son problemas”.

La tensión del supuesto triángulo amoroso entre Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu está que harde. Instagram @angela_aguilar_ @cazzu @nodal

De esta manera, Cazzu dejó claro que no hay conflicto alguno en torno a la custodia de Inti y que su relación con Nodal es sana, por el bienestar de su hija.

