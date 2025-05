Cazzu habló de Nodal y puso esta cara cuando le preguntaron si haría dueto con Belinda

Luego de que su hija Inti convivió con su padre, Christian Nodal, Cazzu habló con la prensa de todo.

Gran sorpresa ocurrió cuando una reportera le preguntó si haría un dueto con Belinda, otra expareja de Christian Nodal, y lejos de enojarse como lo habrían hecho otras famosas, Cazzu mantuvo la calma y respondió con honestidad.

‘La Jefa’ reveló con qué artistas mexicanas le gustaría cantar: “Conozco a Kenia Os y a Danna, esas cosas siento que se dan cuando puedo conocer a las personas”.

“Siento que lo de Beli es algo como lo mueven de una forma más morbosa y no me gustaría alimentar el morbo, pero si tiene que ver con la música... Saben lo que me gusta, me gustan los corridos”.

“Me encantaría poder salir más a comer, pero hemos venido a trabajar mucho. En el desayuno me encanta desayunar chilaquiles, pero cuando me los hacen muy picosos, no me los puedo comer”, dijo sobre la comida mexicana.

Sobre temas más personales, dijo no tener problemas con Christian Nodal en cuanto a la custodia de su hija. “Es importante para mí, a pesar de que hay muchas cosas que no son ciertas, más allá de los sentimientos o las cosas que pueden estar mal, yo no le puedo negar su identidad a mi hija.

“No tenemos problemas con la custodia, no es posible”.

Y sobre el matrimonio de Nodal con Ángela Aguilar, compartió: “La vida de su papá y su esposa no podía involucrarme en eso, es la vida de él”.

Al respecto de su faceta como mamá, Cazzu admitió: “Está bien divertido, soy una mamá divertida, cantamos mucho, jugamos mucho, Inti nació con el don de la gracia”.