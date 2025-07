¿Alguna de Las Perdidas entrará a La Casa de los Famosos México? Amigas de Wendy Guevara dan pistas

La presencia de Wendy Guevara como conductora de las pre y post-galas de La Casa de los Famosos México emocionó a sus fans, quienes siguen de cerca las pistas para descubrir cuál de Las Perdidas será habitante.

Marcela, amiga de todas, había dicho que ninguna entraría. “No van a entrar, no las aceptaron. La única que hizo casting fue Karina. Ella hizo casting para All-Stars y para Casa de los Famosos 2".

Sin embargo, hay videos que podrían abrir la puerta a una posibilidad.

Todo apunta a que es Karina Torres

Karina Torres podría ingresar a LCDLFM en lugar de Adrián Marcelo Instagram

En semanas recientes, Karina Torres se fue de viaje a varios países para grabar un serial de videos llamados “Migajeras por el mundo”, que se estrenarán en su canal de YouTube.

La creadora de contenido ha soltado varias frases que, para los fans, son pistas de que durante agosto estará encerrada en La Casa de los Famosos México, pues preparó todo para que su presencia digital no se termine por varios meses.

“Tenemos contenido para tres meses y en septiembre nos volvemos a ir”.



“Me voy a aventar un mes de vacaciones”



“El contenido va a salir cada domingo desde el 27 de julio... Estamos de un lugar a otro, tenemos contenido como para tres meses”.



“Tengo unos compromisos julio y agosto tengo libre todo el mes”.

En redes sociales hay quienes dicen que la destaparán casi cuando el reality comience, el próximo 27 de julio.

Kimberly la más preciosa ya dijo que, aunque sí tuvo acercamiento, finalmente ella no entrará

“No voy a ir, hermanas”, dijo contundente Kimberly en una transmisión de Facebook, donde aseguró que tuvo un primer acercamiento, con contrato incluido, pero la negociación no prosperó.

Paola Suárez negó que vaya a entrar

No voy a estar. Yo ahorita no me metería a un reality más que nada porque siento, obviamente daría de qué hablar... Soy Aries, soy impulsiva y no me controlaría, pero aquí afuera es una cosa y adentro es otra.

No me da miedo, mis amistades saben cómo soy realmente, pero hay veces en las que hay gente que está de tu lado y hay veces en las que no, entonces ya ven cómo le fue a Ricardo Peralta, que no era de nuestro círculo de amistad y aún así, la comparaban con Wendy”.

La Salma ya sabe quén va a entrar pero no quiere cometer el error de ‘quemar’ la sorpresa.