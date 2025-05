Reviven los VIDEOS de Valeria Márquez en TikTok y generan confusión: '¿Estás viva?’

El asesinato de Valeria Márquez no deja de resonar en redes sociales. Mientras continúan las investigaciones para dar con el responsable de su muerte, en TikTok comenzaron a circular videos en vivo de la influencer, lo que ha generado confusión entre sus seguidores. ¿Qué fue lo que pasó?

¿Valeria Márquez está viva? Esta cuenta de TikTok inició el polémico rumor

En la red social se han hecho transmisiones “en vivo” con contenidos que Valeria solía publicar, a través de una cuenta llamada @valeria_maarquez, que se hace pasar por ella. Cabe señalar que la cuenta original de Valeria Márquez fue eliminada al día siguiente de su fallecimiento y esta nueva cuenta no está verificada.

Así luce La cuenta que se hace pasar por Valeria Márquez en TikTok. (TikTok)

Hasta el momento, se desconoce quién está detrás de estas transmisiones. Sin embargo, se reporta que llegaron a reunir a más de 190 mil usuarios conectados de forma simultánea, y algunos enviaron regalos virtuales que se traducen en ingresos monetarios. Así lo han señalado algunos creadores de contenido como Soy Eddy Nieblas y Dayane Chrisse.

Así reaccionaron los usuarios a los videos de Valeria Márquez

Esta situación ha causado confusión, pero también indignación y tristeza, ya que se percibe como una falta de respeto a la memoria de la influencer asesinada en Zapopan.

Al visitar el perfil falso, se observa que actualmente acumula más de 240 mil seguidores y tiene al menos nueve videos publicados que en su momento fueron compartidos por Valeria. Algunos de estos videos ya superan los 10 millones de reproducciones.

Los usuarios de TikTok no han guardado silencio ante esta práctica , y han expresado sus opiniones en los comentarios:

“No sé por qué la gente siempre será así”;

“¿Estás viva? Dime, no sé si estás viva”;

“¿Está viva?”; “Valeria, si estás viva, en el otro video ponte una camisa blanca”;

“Una pregunta: ¿cuál es la verdadera cuenta de Valeria Márquez? Es que la he buscado y solo me sale esta. ¿Es la verdadera?”

A pesar de lo delicado del caso, los familiares de Valeria Márquez no se han pronunciado públicamente al respecto.

¿Quién mató a Valeria Márquez?

Valeria Márquez fue brutalmente asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, donde contaba con cientos de miles de seguidores.

Esta fue la última foto que subió Valeria Márquez antes de ser asesinada. (Instagram @v___marquez)

Se sabe que la joven, de 23 años, estaba esperando a un supuesto repartidor que le entregaría un “costoso regalo”. Tras varias horas de espera, una persona encapuchada llegó preguntando por ella. Al confirmar su identidad, el agresor le disparó dos veces: una en el abdomen y otra en la cabeza. El espeluznante crimen quedó registrado en video, y los seguidores que estaban viendo la transmisión fueron testigos del hecho.

Según informó el vocero de la Fiscalía, se sospecha que el asesino fue un sicario contratado . No obstante, hasta el momento no se ha emitido ninguna acusación oficial en contra de alguna persona en particular.

