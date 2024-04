¡Volvió a nacer! Laura Flores se sometió a tratamiento estético y sufrió un microinfarto cerebral: VIDEO

Laura Flores agradece que a sus 60 años la vida le ha dado una nueva oportunidad de vida. La actriz de la telenovela Tu vida es mi vida se sometió a un tratamiento estético que derivó que sufriera un micronfarto cerebral y le trajera delicadas consecuencias a su salud.

En un video que difundió a través de su cuenta de Instagram, la famosa quien personifica a Gracia en la telenovela Tu vida es mi vida, transmitida por Las Estrellas, contó cómo su salud se puso en riesgo a tal punto que está viva de milagro.

“La semana previa a la Semana Santa, un martes, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, que es un tratamiento donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven así como arañitas y que me lo estaba haciendo cada 6 meses por los últimos 20 años”, comenzó diciendo la también cantante.

Laura confesó que luego del tratamiento, en la noche sufrió el microinfarto cerebral. El primer síntoma que observó fue que uno de sus brazos se inmovilizó y también medio lado de su rostro.

“Se me paralizó la mitad de la cara y no podía articular palabra. Entonces yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla que fue después de aproximadamente 40 segundos pude gritar doctor”, relató.

En ese momento se encontraba en México, por las grabaciones de la telenovela Tu vida es mi vida.

“Me llevaron al médico y me estabilizó un cardiólogo. Después me fui a los Estados Unidos a mi casa porque allá tengo mi seguro. Me hospitalizaron por 2 días, me hicieron todo tipo de estudios, me pusieron un monitor en el corazón para mi frecuencia cardiaca, me analizaron todo y aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro”, comentó Laura en el video, quien además pidió a sus seguidores cuidar su salud.