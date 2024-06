Victoria Ruffo se alista para ser abuela: “Tienen que amarrarme, he comprado de todo”

A sus 62 años, Victoria Ruffo está a punto de experimentar una etapa que le crea mucha ilusión y que, aunque a veces no lo admitía, la esperaba con ansias. En sólo unas semanas, la llamada Queen de las telenovelas se convertirá en abuela con la llegada de Tessa, hija de su primogénito, José Eduardo Derdez, quien debutará como papá junto a la influencer Paola Dalay.

En entrevista con TVyNovelas, la primera actriz confiesa que no cabe de la emoción, pues todos en la familia no paran de hablar e imaginar cómo sería la niña cuando crezca. “Estoy muy contenta, todavía no nace Tessa y ya estamos muy

felices. La esperamos con mucho cariño y con mucha alegría. Si me preguntas cómo seré de abuela, te diría que me veo simplemente como una abuela normal, con todo lo que eso conlleva”, expresa Victoria.

Desde que se enteró del embarazo de su nuera, la estrella de éxitos como La fiera, Abrázame muy fuerte y La madrastra arrasó con las tiendas de bebé y fue acumulando todos los artículos y ropita que estrenará su nieta.

“Le hemos comprado muchas cositas, todas las que se puedan, ya tienen que amarrarme en la casa porque salgo y compro de todo, pero ya mejor me voy a esperar que nazca. Lo que pasa es que es la primera vez que seré abuela y creo que es normal”, afirma a nuestra publicación desde los foros de Televisa San Ángel.

Según Ruffo, Anuar y Victoria Fayad, los mellizos que tuvo con el político Omar Fayad, brincaron de felicidad cuando supieron que serían tíos. “Ellos están felices, sobre todo Victoria, ella parece la mamá, comprando cualquier cantidad de cosas, tejiendo, ella teje muy bonito, ya le ha hecho tres sweater, entonces está muy emocionada, yo también, pero no tejo, ni coso, ni nada de eso”. Para la artista no hay consejo que pueda compartirle a José Eduardo, pues ella aprendió a ser madre sobre la marcha. “Yo soy una mamá a mi estilo, los quiero, los educo, los oriento, los trato con mucho cariño, hablo con ellos, juego con ellos. También me ha tocado ser dura, pero con los hijos todo es un estira y afloje, no hay manera de ser diferente”.

Consagrada por sus papeles de madre protectora y hasta sufrida en los melodramas que le han dado la vuelta al mundo, Victoria Ruffo admite que jamás le disgustó llevar ese rol en las telenovelas, al contrario, es algo que agradece porque la acerca de una forma más especial con las mujeres que la ven a través de la televisión. “¿Sabes qué pasa?, que en todas las novelas que he hecho como protagonista he sido mamá, y eso me ha dado mucho gusto porque es una forma

de seguir con la base del melodrama convencional. Nunca he personificado a nadie que sea de mi edad, todos mis personajes han tenido hijos grande, a mí me ha encantado hacerlo”.

Su vida ha estado repleta de momentos felices, pero también de tropiezos. Eso sí, nunca al grado de las protagonistas que interpreta y que se la pasan 100 capítulos llorando.

“Me han pasado cosas similares, pero con menos intensidad, obviamente, pues en el momento que vas creciendo y avanzando en tu carrera, te encuentras con muchas piedras que a veces son grandes y otras chiquitas, las puedes hacer a un lado fácilmente, pero cuando tienes ganas y muchas ilusiones de salir adelante, nada puede obstaculizar tu camino”.

En su caso, ha sido la representante de México en una gran cantidad de historias que plantean cómo una mujer de bajos recursos alcanza la plenitud a base de esfuerzo. “A mí me tocó empoderarme trabajando, haciendo que mi trabajo lograra una conexión con la gente, que el público me quiera, que entienda lo que hago, el poder llevar algún mensaje dentro de los personajes a todas las mujeres, a la audiencia en general, porque todos mis personajes han llevado un mensaje de superación”.

La mayor satisfacción para “La Queen” es que su drama llegue a todos los rincones, donde le expresan su admiración. “En todos los países me detienen en la calle, en Rusia, Grecia, Turquía, cuando he estado ahí me saludan, sobre todo los rusos, me emociona mucho y me hace sentir orgullosa de mi

trabajo, del cariño que me brinda la gente”.

Después de Corona de lágrimas, su regreso a la TV sería antes de que finalice 2024, ya que evalúa algunas propuestas que le han hecho los productores de la Fábrica de sueños.

“Yo creo que para finales de este año estaría haciendo ya telenovela, y mientras hago teatro”. En lo que se refiere a su secreto para conservar su belleza, la actriz se sincera y manifiesta que la palabra dieta no tiene espacio en su alimentación: “Soy bastante básica para cuidarme, disfruto la vida y nunca me niego a un buen pastelito”.