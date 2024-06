¿Ya se pusieron de acuerdo? Victoria Ruffo aclaró qué tan cierto es que ‘venderá’ su reunión con Eugenio Derbez

Desde que José Eduardo Derbez dio a conocer que se convertiría en padre por primera vez junto a Paola Dalay, se han creado grandes expectativas sobre la forma en que sus familias vivirían este episodio. Lo anterior debido especialmente al hecho de que desde siempre se ha sabido que los padres del conductor no llevan la mejor de las relaciones, por lo que se especuló que la llegada de su nieta podría ser el “empujón” para que finalmente se decidieran a limar asperezas.

Si bien aún no está claro si esto es factible para alguno de los involucrados, José Eduardo incluso ya ha pensado en cómo sacarle provecho a este reencuentro y hace poco habló de la posibilidad de “vender” las imágenes del instante en el que Victoria y Eugenio dejen atrás sus problemas, propuesta con la que se especuló, Ruffo estaría de acuerdo.

Victoria Ruffo confesó que ya no puede esperar para conocer a su nieta

Durante un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, la actriz se dijo impaciente por la llegada de la pequeña Tessa. Y es que al ser su primera nieta, Victoria ya no puede esperar por conocerla y vivir todas las experiencias que implica el estrenarse como abuela.

Es por esto que considera, ella está casi igual o más emocionada que los futuros padres y últimamente se dedica a contar los días para conocer a la primogénita de Eduardo. Asimismo, expresó que mantiene comunicación constante con su hijo y hablan de absolutamente todo, entre lo que inevitablemente se ha colado el tema de que tendrá que convivir de cerca con Eugenio Derbez.

La actriz reveló si tiene planeado “vender” su reunión con Eugenio Derbez

Pese a que ella ya ha sido muy clara en que no tiene problemas con su expareja y no ve como un problema que puedan cruzarse en el nacimiento de la bebé, sí ha externado que esto no significa que vayan a volverse amigos ni mucho menos. Por lo que descartó que este encuentro se dé de manera planeada, y negó que quiera vender la exclusiva de su reunión, como aseguró José Eduardo hace poco.

Al ser cuestionada sobre el tema, Ruffo reconoció que se trata de un comentario de broma por parte de su hijo, de modo que todas las versiones de que ya lo tienen planeado son falsas.