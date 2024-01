Valentino Lanús recibió amenazas de Jorge Kahwagi

Después de siete años, Valentino Lanús regresa a la televisión con el melodrama Tu vida es mi vida, una producción de Angelli Nesma para Televisa, en la que comparte roles protagónicos con Susana González.

La tarde de este miércoles 10 de enero, el actor presentó el proyecto en las instalaciones de Televisa San Ángel y aprovechó para aclarar la situación con el exboxeador Jorge Kahwagi, quien lo acusó de haberlo estafado con una fuerte cantidad de dinero.

“A mí me estafaron él y su esposa. Me vendían cosas de la India: puertas, marcos, cuadros de madera tallada. Fueron cuatro millones de pesos y a la hora de la entrega se desaparecieron y no volví a saber nada”, le habría confesado Kahwagi a Gustavo Adolfo Infante, quien lo compartió en su programa De primera mano.

Ante estas acusaciones, Valentino no se quedó callado y respondió. “Esta persona en esa prepotencia, en ese abuso, fue un verdadero abuso que nos causó muchos problemas. (…) No tengo mucho qué decir porque es un tema muy delicado, hasta de seguridad para mi familia. De ese tamaño estamos hablando y es un absoluto abuso de esta persona”.

Un día después, en el programa Todo para la mujer, de Maxine Woodside, Lanús explicó que recibió amenazas y asegura que Kahwagi “está desfasado de su cabeza”.