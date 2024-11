Una polémica actriz salió en defensa de Ángela Aguilar y se lanzó contra Cazzu con un duro reclamo: ‘Ridícula’

El triángulo amoroso que protagonizaron Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu sigue dando de qué hablar, dando pie a que surjan distintas discusiones sobre el tema. Es así que inevitablemente diversos personajes se sumaron a la polémica y han querido dar su punto de vista, algunas veces con el fin de defender a alguno de los involucrados, como recientemente pasó con una personalidad que demostró que, al menos en esta historia, respalda a la hija de Pepe Aguilar.

Por lo que sin ningún reparo, se atrevió a mandarle un fuerte mensaje a la argentina, en el que criticó su comportamiento y hasta le dio un consejo para que sobrelleve el duelo de su separación. ¿De quién se trata? ¡Descúbrelo!

Niurka arremetió contra Cazzu y expresó su opinión ante controversia con Ángela Aguilar

Haciéndole honor a su apodo de “la mujer escándalo”, Niurka Marcos se adentró en el tema que engloba todo lo que pasó con Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar, quienes en las últimas semanas se enfrascaron en un intercambio de declaraciones y acusaciones. Esto luego de que la trapera salió a desmentir lo que la mexicana dijo acerca de que tenía pleno conocimiento de que sostenía una relación con el padre de su hija.

Desde entonces, la opinión se volcó contra Ángela, a quien tacharon de “mentirosa” y “mala persona”, dichos que tal parece, no son correctos ante los ojos de Niurka, quien se dio a la tarea de emitir su controvertida opinión al respecto. De modo que mediante una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, evidenció que la actitud de Julieta Cazzuchelli le parece exagerada y hasta poco transparente.

“A la tal Cazzu, le mando este pequeño mensajito, así como inadvertido, que pase así como fugaz. Deja de estarle haciendo homenaje a la otra poniéndote rellenos. Estás haciendo el ridículo, la estás haciendo protagonista, estás haciéndote la víctima, ridícula”, externó la exparticipante de La Casa de los Famosos.

Niurka le mandó un polémico consejo a Cazzu tras conflictos con Ángela Aguilar Instagram

El filoso consejo que Niurka le dio a Cazzu tras su pelea con Ángela Aguilar

Finalmente, le envió una sugerencia a la intérprete de “Nada”, aseverándole que es momento de que encuentre otro hombre y deje atrás lo que pasó con Christian Nodal.

“Búscate otra ria** de este tamaño que te haga gozar mi vida, next, lo que sigue, ¿entendiste? Yo dudo que seas mustia, sé que sabes gozar. No tienes ninguna apariencia de bobita y sé que sabes gozar”, concluyó la vedette en esta serie de declaraciones, que hasta el momento, no han tenido réplica por parte de Cazzu.