Una de las novias de Alex Marín reveló más detalles del arresto del influencer: así ocurrió

Sin duda, el arresto de Alex Marín fue uno de los acontecimientos más comentados de la última semana de mayo y puso en el ojo público al creador de contenido para adultos, controvertido por tener múltiples novias y por su escandaloso divorcio de Mía Marín, su esposa.

En medio de todo el aluvión de especulaciones y chismes que surgió tras la detención del influencer y productor de cine para adultos , surgió un testimonio inesperado que brindó más datos acerca del operativo implementado por la Fiscalía de Jalisco: ¿hubo violencia o no en la detención de Alex Marín? Esto fue lo que reveló Melissa, su pareja.

¿Cómo fue el arresto de Alex Marín según su novia Melissa?

Melissa, la novia de Alex Marín que estuvo con él al momento de su arresto y lo presenció todo, subió un video a sus historias de Instagram para confirmar que todo ocurrió a las afueras de un hotel de Puerto Vallarta y aclarar que, contrario a lo que muchos creyeron, el influencer no fue agredido por los agentes de la Fiscalía de Jalisco:

“Fue detenido afuera del hotel en donde nos estábamos hospedando con toda su familia. Fue una detención, pues, dentro de lo que cabe, tranquila (…) todos estamos tristes”, expresó la joven.

Melissa Marín se mostró preocupada por el arresto de su pareja. INSTAGRAM/melissamarinmx

Por otro lado, Melissa dejó claro que de momento no se pueden dar más detalles sobre el caso de Alex ya que su equipo legal se está encargando de ello; sin embargo, prometió que en cuanto se confirme alguna novedad ella lo hará saber para evitar chismes:

“Sabemos muy poco del proceso. Los abogados nos irán informando poco a poco lo que va a ir pasando y pues ya estaré platicando con ustedes”, concluyó.

¿Por qué acusan a Alex Marín de fraude?

Mía Marín, la exesposa de Alex Marín, le concedió al youtuber Alejandro Villanueva Madness una entrevista que dejó a más de una persona con la boca abierta ya que acusó al influencer y productor de haberla defraudado a ella y a otras compañeras.

“A todas nos robó (…) a Yamileth le robó más de un millón, a Giselle le robó más de dos millones, y no se diga a mí todo lo que se robó. A la fecha, no he recibido un peso del divorcio de lo que se ganaba porque todo se lo quedó”, denunció la joven.

Mía, cuyo verdadero nombre es Yajayra Guadalupe Cortés, sostuvo que desde su separación ella no ha recibido un solo peso de su ex y esto, dejó entrever, podría ocasionarle un nuevo problema legal al influencer acusado de explotar sexualmente a una menor de 16 años.

¿Quiénes son las novias de Alex Marín?

En la actualidad, Alex Marín cuenta con seis novias. Ellas son: