Un exparticipante de La Casa de los Famosos anunció su retiro por fuertes problemas de adicciones tras polémico video

En días pasados, Jonathan Islas protagonizó una escandalosa grabación con Ferny Graciano, su exnovia, donde presuntamente tuvieron un altercado que rápidamente escaló a las agresiones verbales por parte del exparticipante de “La Casa de los Famosos 3". Luego de esta problemática que le valió severos cuestionamientos por la manera en que su personalidad se transforma cuando está en estado etílico (como presuntamente estaba en el momento de la pelea), situación de la que ya se estaría encargando con su elección de retirarse temporalmente ahora que es consciente de que sufre alcoholismo.

La sincera revelación de Jonathan Islas tras su pleito con Ferny Graciano

A través de una publicación hecha en sus redes sociales, Jonathan Islas hizo públicos sus problemas de adicción al alcohol, mismos que llevaría tiempo atravesando y se volvieron insostenibles, al grado de que aparentemente, ya no le permiten continuar con su vida y obligaron al artista de 45 años tomar la decisión de darse un respiro.

“Esta mañana amanecí con una sensación de que tenía que soltar esto, y de que tenía que hacerme responsable de toda esta situación. Este video lo estoy haciendo por mí, pero se los quiero compartir porque sé que han estado desde el principio de mi carrera y me han apoyado. Han estado conmigo, y es gracias a ustedes que estoy en la posición donde estoy”, apuntó el actor, dando a conocer cuáles fueron los motivos que lo orillaron a tomar esta postura.

Jonathan Islas confesó que sufre de alcoholismo y anunció un retiro indefinido

Finalmente, Jonathan Islas dio a conocer que tiene contemplado retirarse indefinidamente, con el propósito de poder recuperarse de esta enfermedad que poco a poco se apoderó de su vida. “Quiero tomar una decisión muy importante en mi vida y es rendirme ante el alcohol. La verdad es que yo pensé que era una persona muy fuerte, que podía controlar todo, pero me doy cuenta de que no, el alcohol me superó. Y no solamente quiero sanar el tema del alcoholismo, también sanar tantas cosas que no le he puesto atención en mi vida, cerrar ciclos, sanar cosas que he vivido”, apuntó.

Jonathan Islas se sinceró sobre sus problemas con el alcohol Instagram

De momento, el actor de producciones como “La mujer del diablo” no dio mayores detalles respecto a su ruptura con Ferny Graciano, episodio que se habría producido como consecuencia de la violenta discusión que protagonizaron a través de una transmisión en vivo. Respecto a cuánto tiempo durará esta ausencia, el artista de 45 años no mencionó cuándo tiene previsto retomar sus actividades profesionales.