Un auto chocó la camioneta de Nora Velázquez y se dio a la fuga: la impactante foto del vehículo de ‘Chabelita’

Nora Velázquez, actriz y comediante reconocida por su papel de “Chabelita”, fue víctima de un bochornoso incidente vial en donde su camioneta resultó afectada; afortunadamente, tanto ella como su hermana no resultaron heridas.

De acuerdo con la actriz , cuya denuncia salió a la luz a través del canal de YouTube Urban Pop, alguien chocó contra su camioneta estacionada y después se escapó, esto después de que ella le pagara a una persona para que supuestamente cuidara al vehículo.

El incómodo incidente, que afortunadamente sólo quedó en daños materiales, sucedió luego de que la actriz y su hermana acudieran al estreno de la obra teatral Papito querido; sin embargo, lo que pintaba para ser un buen momento terminó de forma totalmente diferente para “Chabelita”, quien denunció la poca educación vial y cívica que hay en México.

ASÍ QUEDÓ LA CAMIONETA DE NORA VELÁZQUEZ, “CHABELITA”, TRAS SER CHOCADA

De acuerdo con el relato de “Chabelita”, ella dejó estacionada su camioneta en las inmediaciones de la estación del metro San Cosme, no sin antes preguntarle a un cuidador si no había problema con ello y, aunque el joven le aseguró que estaba bien, esto no fue cierto.

“Un coche vino, le pegó y se fue. El acomodador nos dijo que aquí estaba bien y así quedó esto”

Fue el reportero del canal Urban Pop quien, al darse cuenta del problema, apoyó a Chabelita y a su hermana para llamar a la aseguradora, pues la camioneta sufrió serios daños en la parte delantera luego de que un conductor desconocido se impactara contra el vehículo y después escapara. El supuesto cuidador también se dio a la fuga.

“Un coche vino, le pegó y se fue. El acomodador nos dijo que aquí estaba bien y así quedó esto”, expresó Nora Velázquez, quien aceptó que debido a que todo ocurrió muy rápido no pudieron tomarle fotos al auto causante; de igual manera, la actriz lamentó que el cuidador también escapara del sitio, pues hasta se le había pagado por cumplir un trabajo.

La camioneta de Nora Velázquez presentó daños en la parte delantera. ESPECIAL/CAPTURA DE VIDEO

“Lo que pasa es que el cuidador nos dijo: ‘Sí, no se preocupen, aquí se la cuidamos’. Le pagamos 80 pesos y no está y no responde (...) estaba guapetón, estaba muy jovencito, yo creo que si lo pudiera reconocer”, denunció Velázquez.

Sobre interponer una denuncia por este hecho, la intérprete de “Chabelita” prefirió dejar las cosas así pues, aseguró, en el país hace falta mucha educación cívica y vial.