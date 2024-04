Tundieron a Eiza González por ‘ignorar’ a un actor nigeriano y esto descubrió Maryfer Centeno, ¿fue racista?

La actriz ya salió en su defensa luego de que esta polémica escalara a niveles inesperados y aseguró que todo se trató de un malentendido: “Buen intento para tratar de destruir la integridad de una persona. Babs es tan amigo que llegamos juntos al evento”, escribió Eiza en sus redes sociales e incluso publicó varias fotos de ella al lado del actor.

Sin embargo, para muchas personas esto no fue suficiente y le pidieron a Maryfer Centeno , la grafóloga más famosa de México, que analizara la conducta de Eiza González en la premiere de la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare: estas fueron las conclusiones de la experta en lenguaje corporal.

¿EIZA GONZÁLEZ FUE RACISTA? ESTO ENCONTRÓ MARYFER CENTENO

El video del presunto desplante que Eiza González le hizo a Babs Olusanmokun en una alfombra roja se viralizó pronto a pesar de que sólo dura tres segundos; es por ello que, antes que nada, Maryfer Centeno dejó una cosa clara: las imágenes están fuera de contexto.

“No hay ningún elemento para pensar que Eiza incurrió en una grosería”

“En ningún momento hace contacto visual Eiza González con el otro actor. Eso sí, él sí hace con Henry Cavill. Es importante mencionar que no sabemos el contexto”, afirmó la especialista, quien hizo un llamado a no sacar conclusiones precipitadas basadas en breves momentos de interacción.

“No hay ningún elemento para pensar que Eiza incurrió en una grosería. Normalmente los protagonistas se saludan desde antes. El gran defecto de nosotros es que no nos apoyamos”, advirtió terminante Maryfer Centeno, quien hizo un llamado a no sacar conclusiones precipitadas.

Al igual que Maryfer, cientos de internautas le manifestaron su apoyo a Eliza González y sostuvieron que una grabación de sólo unos segundos de duración no significa una prueba contundente.