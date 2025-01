Tunden a Karime Pindter tras criticar a Selena Gomez: estos fueron sus polémicos comentarios

Este domingo 05 de enero tuvo lugar la entrega de los Globos de Oro 2025 , evento que estuvo marcado por el triunfo de “Emilia Pérez” en cuatro de las 10 categorías en las que estaba nominada, la molestia de varias personas e incluso un nuevo escándalo viral que llegó de la mano de “La Matrioshka”.

A Karime Pindter se le hizo fácil decirle “fodonga” a Selena Gomez en pleno programa en vivo y, por supuesto, esto no les agradó para nada a los internautas, quienes ya arrancaron una campaña para cancelar a la influencer: ¿crees que su carrera peligre?

¿QUÉ DIJO KARIME PINDTER SOBRE SELENA GOMEZ?

Fue en un episodio reciente de su nuevo podcast “Karime Kooler” que “La Matrioshka” se declaró Team Hailey Bieber al tiempo que criticó el físico de Selena Gomez, algo que los internautas calificaron de imperdonable ya que la influencer no dudó en meterse con cuerpos ajenos.

“Amo cómo bufas a la Selena Gomez, a mí también me caga”

“Amo cómo bufas a la Selena Gomez, a mí también me caga”, reconoció la influencer durante la charla en la que se animó a sugerirle a la cantante y actriz que tome medicinas o se opere para bajar de peso ya que, aseguró, su lupus no es pretexto para descuidar su imagen.

Wei Karime Pindter expresándose de esa forma de Selena Gomez?



Osea pendeja, Selena Gomez padece lupus, pasó por un transplante de riñón, su salud mental ha sido muy afectada.



Y tú le dices fodonga? Que tome ozempic? Bypass?



La verdadera cara de la gente siempre sale a relucir. pic.twitter.com/Kv77RIoG4J — Lolita Guevara 🍌 (@LolitaPlatan0) January 6, 2025

“La otra fodongona qué cree, qué pide (...) eso qué tiene que ver (su enfermedad), mamacita, Ozempic, bypass”, expresó Pindter de forma contundente, al tiempo que aseguró que a ella no le importa el hate, las funas y mucho menos las cancelaciones.

“Y no me quieran cancelar, yo he pasado por todo”, concluyó Pindter bastante segura de sí misma.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES A LAS DECLARACIONES DE KARIME PINDTER?

Los fans de Selena Gomez fueron obedientes y no tardaron en pedir la cancelación de Karime Pindter en redes sociales ya que, aseguraron, la creadora de contenido fue muy cruel al referirse así de alguien que padece lupus desde hace muchos años.

“Karime, no juegues con la salud”, “La que necesita Ozempic eres tú", “No tienes derecho de criticar a alguien enfermo” y “Se me cayó la Karime Pindter” fueron algunos de los comentarios más populares en X.