Toño Esquinca celebra 15 años en Alfa 91.3: El locutor que ODIA aparecer ante cámaras

Si alguna vez has sintonizado la radio durante la mañana en las décadas recientes, seguramente has escuchado -o sigues fielmente- a Toño Esquinca, uno de los locutores más famosos de México.

Egresado de la UNAM, ha trabajado como productor y locutor en varias estaciones de radio desde 1994. Saltó a la fama en la estación Mix 106.5, pero esta semana celebró 15 años en la frecuencia de Alfa 91.3.

Ha sido reconocido como uno de los líderes de opinión más influyentes, y hasta ha escrito libros, como "#EfectoPositivo”, lema que lleva todas las mañanas a su “muchedumbre”.

Y aunque su voz parece ser muy extrovertida, realmente a Toño Esquinca no le gusta dejarse ver frente a las cámaras.

“Si hay algo que yo odio es aparecer, odio verme (en cámara)”.



“Siento yo, y creo que hablo por todos los que nos dedicamos a radio, siento que llega un punto que cuando tú estás hablando, la gente trata de imaginarte, lejos de juzgarte”, le explicó al también locutor Jessie Cervantes en una entrevista para YouTube.

Toño explicó: “Si conozco tus muecas y la cara que haces cuando me estás aventando un choro, es más difícil que me convenzas... No por feo, sino porque psicológicamente percibes a esa persona que te habla (solo en audio), ya tienes su radiografía”.

“Si no eres agradable en tu lectura corporal. Quien crece en las cámaras, en TikTok, así lo conociste, pero para los que llevamos tantos años en esto y te empiezan a leer tus gestos, tu comportamiento corporal, aunque no lo creas, la gente dice ‘ya no se la compro tan fácil, ya sé la cara que está haciendo’. Es mi rollo, a lo mejor estoy equivocado”, confesó Toño.