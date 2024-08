Tenoch Huerta reapareció tras las acusaciones de María Elena Ríos por violencia sexual: ¡esto contó!

A poco más de un año de que María Elena Ríos señalara públicamente a Tenoch Huerta por haber cometido un tipo de agresión sexual en su contra, el actor reapareció formalmente ante las cámaras. En este regreso a los reflectores, habló puntualmente de todo lo que pasó en su vida desde que salieron a la luz los testimonios de su expareja y profundizó en los estragos que esto trajo para su carrera.

Tenoch Huerta reveló que no tiene trabajo tras ser acusado por una agresión sexual

Durante una breve conversación con “Venga la Alegría”, el histrión mexicano se sinceró respecto al cambio de realidad experimentó a partir de que se le acusara por ejercer violencia de índole sexual. Esto después de que María Elena Ríos contara que, en el tiempo que tuvieron un vínculo sentimental, se presentaron un par de incidentes que son catalogados como violencia contra una persona con la que se tiene intimidad.

“A nivel personal sí es algo que te golpea. Híjole, si te soy honesto, ahorita que estoy con ustedes, a más de un año de no dar entrevistas y demás, sí siento que algo se rompe dentro”, puntualizó, recordando que todo este tiempo se ha alejado de los reflectores, presuntamente por consejo de su equipo de defensa.

Finalmente, aunque no profundizó en la denuncia de su expareja, Tenoch Huerta sí dejó en entredicho que ha perdido oportunidades de trabajo desde que se difundieron estas declaraciones, además de que su círculo de amistades se redujo significativamente. “El poder de una mentira puede destruir, te puede terminar; desde lo laboral, pérdidas de trabajos. He perdido oportunidades, he perdido amigos, mi familia se ha visto muy lastimada”, confesó, a la par de que admitió que está tomando terapia psicológica para atravesar todas estas situaciones, que ahora mismo se desconoce si ya trascendieron a lo legal.

Tenoch Huerta reveló que perdió trabajo y amigos tras ser acusado de violencia sexual Getty

Qué es el ‘stealthing’, la práctica por la que María Elena Ríos denunció a Tenoch Huerta públicamente

Según el testimonio de la saxofonista, Tenoch llegó a ignorar parte de los acuerdos que tenían y, sin consultarle o hacérselo saber, se quitaba el preservativo mientras mantenían relaciones sexuales.

Esta práctica, también llamada ‘stealthing’, consiste en la acción de retirarse el preservativo durante un acto sexual sin previo conocimiento o consentimiento de la otra persona, explica la definición del glosario oficial de Planned Parenthood. Sobre por qué resulta tan problemático reproducir estas conductas, organismos y enciclopedias de educación y salud reproductiva detallan que es una forma de perpetrar violencia debido a que se atenta contra las elecciones de un individuo, además de que implica exponer a la pareja sexual al contagio de ITS y/o embarazos no planeados.