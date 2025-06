¡SUMA MULTIMILLONARIA! Las razones por las que Al Pacino rechazó ‘una fortuna’ para estar en ‘Star Wars’

El reconocido actor Al Pacino reveló en una entrevista con Entertainment Weekly los motivos por los que rechazó interpretar a Han Solo en la primera película de Star Wars (1977), dirigida por George Lucas. A pesar de que le ofrecieron una millonaria suma de dinero, el también guionista confesó que simplemente no entendía el guion.

“Me dieron este guion y pensé: ‘No entiendo nada’”, confesó Pacino en la entrevista. Según contó, la historia le parecía tan ajena que sintió que estaba escrita en un lenguaje completamente distinto al que él estaba acostumbrado a interpretar.

Un papel que pudo cambiar su carrera… pero no lo convenció

El legendario intérprete relató que mientras trabajaba en Broadway le ofrecieron el papel y lo leyó con su mentor y amigo cercano, el director Charlie Laughton, quien también se mostró confundido. “Lo leímos juntos y él me dijo: ‘No lo entiendo, Al. No tengo idea de qué trata’”, recordó el actor.

“Me ofrecieron una fortuna, pero no sabía qué hacer con eso. No podía aceptar algo que no comprendía”, explicó.

Para Pacino, interpretar un personaje sin conexión emocional o comprensión del contexto no era una opción válida, por más tentadora que fuera la propuesta.

Años más tarde, el director bromeó sobre su decisión y dijo que, al rechazar el papel, prácticamente le regaló su carrera a Harrison Ford, quien finalmente fue seleccionado como Han Solo, personaje que lo catapultó al estrellato mundial.

La millonaria fortuna que rechazó Al Pacino sin dudar

Aunque la estrella no reveló la cifra exacta que le ofrecieron, aseguró que se trataba de una suma enorme . “Fue una auténtica fortuna”, reiteró. La propuesta incluía un salario considerable y participación en las ganancias futuras, algo que hoy se estima en varios millones de dólares.

En la entrevista, el también productor dejó en claro que su decisión no tuvo que ver con el dinero, sino con su integridad artística y su costumbre de aceptar solo papeles que comprendía completamente.

Al Pacino no fue el único en rechazar Star Wars

Harrison Ford interpretó a Han Solo en la primera película de Star Wars

Pacino no fue el único actor de renombre que rechazó la franquicia. También lo hicieron figuras como Burt Reynolds, Sylvester Stallone y Kurt Russell, quienes en su momento consideraron que el guion era demasiado extraño o infantil. Algunos de ellos luego manifestaron arrepentimiento.

Burt Reynolds, por ejemplo, años después reconoció que no quería interpretar ese tipo de personaje en ese momento, pero que mirando atrás, se lamentaba por haber dejado pasar la oportunidad.

A pesar de no haber formado parte de Star Wars, la carrera de Al Pacino continuó con una serie de papeles icónicos. Protagonizó filmes como Scarface, El Padrino, Perfume de mujer, y más recientemente, participó en The Irishman y The Ritual, su más reciente película, estrenada en junio de 2025.

Mientras tanto, Harrison Ford heredó el personaje de Han Solo y su carrera se disparó, protagonizando las trilogías de Star Wars y Indiana Jones, convirtiéndose en uno de los actores más taquilleros de la historia del cine.

NO TE PIERDAS: