¡BASTA! Mhoni Vidente le pone fin al pleito de Maribel Guardia e Imelda Garza-Tuñón con esta inesperada predicción

La pelea entre Imelda Garza-Tuñón y Maribel Guardia cada vez se está apagando , sin embargo, todavía han surgido declaraciones por parte de la viuda de Julián Figueroa que han despertado la polémica. En ese sentido, Mhoni Vidente salió a moderar el pleito con una predicción inesperada: dirijo que los desacuerdos deben parar ya.

La famosa astróloga se pronunció en su espacio en El Heraldo de México en YouTube para enviar un mensaje a Imelda, pidiendo que “no se meta” más en problemas.

“Ya tiene a su hijo… yo estoy en pro de que la mamá debe tener a su hijo, el papá no. Si falta la mamá, el papá; si falta la mamá y el papá, los abuelos maternos”, dijo.

Anteriormente, cuando la pelea entre ambas celebridades estaba a flote, la vidente había adelantado que Maribel Guardia sería quien ganaría la demanda y predijo un destino fatal para la joven actriz, pero ahora que las cosas llegaron a un acuerdo mutuo, es su oprtunidad de demostrar que es una buena madre.

¿Cómo están Imelda Garza-Tuñón y su hijo?

Lo último que se supo sobre Imelda Garza y su hijo, el pequeño “Juliancito”, fue lo que comentó a los medios de comunicación, afirmando que el pequeño de 8 años no ha preguntado por su abuela, pero no duda que la extraña.

“Hay muchas cosas que como hijo no me platica a mí que soy su mamá, pero, seguramente, a sus amiguitos sí les platicará”.

Asimismo, dijo que está intentando ya no hablar sobre su exnuera para no generar polémica , porque quiere dejar las perezas en el pasado. “Creo hay mucho odio en este mundo y hay mucha gente hablando mal de otras personas. Y las palabras hieren, y, quieran o no, la otra parte está sufriendo y no voy a hacer que sufran más, y menos con mis palabras”.

Con este nuevo giro en la disputa familiar, se espera que las polémicas y señalamientos concluyan, al menos, por el bien del pequeño.

