Joaquín López-Dóriga fue a dar al hospital: Así confirmó el periodista por qué había ‘desaparecido’

“Todavía no me he ido de vacaciones”, dijo Joaquín López-Dóriga sobre su ausencia en su espacio noticioso en Grupo Fórmula durante una semana.

El periodista decidió explicar en su noticiario, este 28 de julio, la razón por la que, por primera vez en 31 años de trayectoria, tuvo que faltar a su trabajo:

“Me pegó una neumonía; el lunes todavía estaba aquí, y saliendo de aquí, me revisaron, y me dijeron ‘te quedas’. Y me quedé (internado) me quedé internado y ya me curé. Gracias a la vida, gracias a Dios. Es la explicación de la ausencia de la semana pasada”.

El periodista no dio mayores detalles de su proceso, sin embargo, aseguró que ya se encuentra recuperado.

“Y las vacaciones sí voy a tomar, no son merecidas, pero son necesarias”, dijo.

Tenemos ‘Teacher’ para un largo tiempo ❤️🎙️: López-Dóriga explica la razón por la que por primera vez en 31 años de trayectoria tuvo que faltar a su trabajo: “Me pegó una neumonía; me quedé internado y ya me curé. Gracias a la vida”. @lopezdoriga en #TeleFórmula pic.twitter.com/4F0BJ3BfEY — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 28, 2025

Joaquín López-Dóriga comenzó su carrera como periodista en El Heraldo de México, y para 1970 se unió al noticiero 24 Horas con Jacobo Zabludovsky.

A lo largo de estas décadas, su trabajo ha sido publicado en prensa escrita, televisión y radio. Fue conductor del noticiero nocturno de Televisa entre 2000 y 2016.

Desde 1994, es titular del programa radiofónico López-Dóriga en Radio Fórmula.