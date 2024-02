¡Silvia Pinal reapareció feliz en el cumpleaños de su hija, Alejandra Guzmán!

Los rumores de una supuesta gravedad en la salud de Silvia Pinal se esfuman ahora que la primera actriz reapareció con mejor semblante acompañando a su hija menor, Alejandra, en un momento muy especial para la rockera.

Fue en su casa de El Pedregal que la última diva del cine mexicano recibió emocionada a la cantante, quien cumplirá 56 años mañana viernes, nueve de febrero. Sin embargo, Alejandra prefirió adelantar el festejo para compartir esta fecha con su amada madre, quien el pasado diciembre estuvo hospitalizadas por complicaciones derivadas de la influenza.

“Cumplo 56 y me siento bendecida, agradecida por tantos años, por tener salud. Mi mamá está feliz, ya brindó por mí, ya nos echamos un pastel. (Mi cumpleaños) es el nueve, pero estoy feliz de que tengo nuevo video y estoy haciendo todo lo que dejo para un rato porque me voy de vacaciones”, dijo la cantante en entrevista con Ernesto Buitrón para el programa Hoy.

Guzmán también contó a las cámaras de Televisa que sigue en tratamiento médico para erradicar los polímeros que le inyectaron en sus nalgas hace 15 años y que casi le cuestan la vida. “Hay mucha gente que no ha contado lo que me pasó, pero he tenido la fortaleza de salir adelante y la suerte de buscar doctores y opciones, siempre enfrentar las cosas con valor y con constancia porque constantemente tengo que estar viendo cómo estoy. De 12 años para acá casi no hay lo que había, lo que hubo, ya siento más mi cuerpo y gracias a Dios sigo bailando y cantando, que es lo que más me gusta, me pueden cortar mucho pero las alas y garganta jamás”.