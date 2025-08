Wendy Guevara responde a la filtración de su video íntimo: “que piensen lo que quieran”

Hace unos días, Wendy Guevara confirmó que estaba un poco preocupada por la posible filtración de videos íntimos... Y finalmente ocurrió.

La madrugada de este domingo 3 de agosto, en su cuenta de Instagram se publicó un video donde aparece en compañía de un hombre mientras realizaban actividades sexuales.

El video publicado en sus historias de Instagram fue visto por sus seguidores. Ya fue eliminado de las historias de Instagram de Wendy Guevara, pero hubo quienes grabaron la pantalla para luego compartirlo en redes sociales.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre el video íntimo filtrado en su Instagram?

Wendy Guevara, conductora de los programas digitales de La Casa de los Famosos, dijo que ya informó sobre esta situación con sus jefes.

“Yo pensé que me iban a regañar pero no. Me dijeron: no eres la primera a la que pasa, así que no te sientas protagonista”.

En un video publicado en sus propias redes sociales, Wendy respondió esta tarde a la filtración. Dijo que para ella no representa problema ni escándalo porque la gente sabe sobre su pasado.

“Es algo que hacemos todos. ¿Qué hago yo? No está en mis manos. Hay gente que va a especular pero pues todo hace que te hagas mas famosa. Si se lo hicieron a Kim Kardashian, qué se puede espera de mí. Que piensen lo que quieran de mí”.

Wendy aseguró que no piensa emprender acción legal alguna.

“No voy a desgastar mi mente, lo que me gusta es trabajar”

“La gente mala no se tienta el corazón”, había dicho Wendy

Hay que recordar que Wendy Guevara y sus amigas fueron víctimas de la delincuencia, cuando les robaron sus celulares en plena carretera rumbo a León, Guanajuato.

Hace unos días, Wendy dijo a la prensa que ya estaba tomando medidas como contratar seguridad privada que la proteja en CDMX, así como dar seguimiento al caso. Asimismo, advirtió que en el celular que le robaron había varios videos íntimos de ella, que seguramente saldrían a la luz.

“Ustedes saben que soy bien puerquita y me grabo con uno y con otro”, dijo a la prensa.

Wendy Guevara ya había advertido, no solo a la prensa y al público, sino a los hombres con los que se había grabado.

“Le llamé por teléfono a todos los que salen en mis videos y las fotos, porque yo sé quiénes son. Pero pues me dijeron que no había problema porque ninguno de ellos es famoso, entonces no me preocupa”, dijo la conductora de las pregalas y postgalas de La Casa de los Famosos México.