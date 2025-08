¿Quién fue el primer habitante ELIMINADO de La Casa de los Famosos México 3?

La primera semana de La Casa de los Famosos México 3 dio mucha diversión, pero una ola de emociones

Este 3 de agosto de 2025, Olivia Collins fue la primer habitante eliminada de la tercera temporada, frente a Adrián Di Monte, Priscila Valverde y Elaine Haro.

La actriz había dicho que ya no se sentía a gusto, y confiaba en que, si su tiempo en el reality show había sido una sola semana, ella habría aprendido las lecciones pertinentes.

En el carrusel, donde las emociones se viven a flor de piel, Olivia Collins y Adrián Di Monte fueron los famosos que subieron... y para sorpresa de los habitantes, el cubano volvió a la casa.

¿Qué dijo Olivia Collins al despedirse?

En el foro, ante Galilea Montijo, Olivia Collins dijo: Me quedo agradecida, bendecida. Vencí mis miedos, lo que hice esta semana fue una revolución de emociones. Hay tanto talento allá adentro...”.

“Todos tienen un gran talento, me enseñaron mucho, me los llevo aquí dentro y gracias por tanto conocimiento”, les dijo a sus excompañeros.

“En este poco tiempo que estuvo, creo que la alcancé a conocer bastante, que hasta le conocí la Collins, sin querer le abrí la puerta del baño y me sorprendió cuando abrió las puertas de su corazón. A mí me gusta la gente como Olivia que no quiere quedar bien”, le dijo Facundo.

En tanto, dentro de La Casa de los Famosos México...

“Yo creo que esto que pasaste te da un boost de energía”, le dijo Facundo a Adrián Di Monte.

En tanto, Mar Contreras, quien NO se posicionó detrás del actor, le dijo: “Todos tenemos derecho de una segunda oportunidad”.

“Aprovecha esto como impulso para seguir adelante y demostrar el gran hombre que eres, y que nos has demostrado ser. Yo vivo a partir de lo que estamos viviendo en esta casa. Disfrútalo, aprovéchalo”.

Sin embargo, Mar reconoció que Adrián podría volverse un habitante fuerte: “Lo que me da miedo, es que si vuelve a ser nominado, vuelva a regresar”.

Adrián Di Monte fue quien más posicionamientos tuvo

El Guana, por ejemplo, le dijo: “No quise entrar sucio con cosas de afuera. Quise jugar con cosas dentro de la casa. Desde que me enteré, la verdad me dio miedo porque sé que eres una bestia en los realities. Te nominé porque eres una gran competencia, no me gustaría enfrentarme contigo en algún reto físico. Esto es un juego, de afuera, la verdad solo la conoces tú y la otra parte”.

Adrián le respondió: “Brinqué de alegría, nos conocemos de hace años, y eres súper talentoso, eres igual una bestia, no creas que soy una amenaza, yo también creo que tú lo eres. El formato es un poco más tranquilo... Sabes que te quiero muchísimo, te admiro, y lo que me han dicho, estoy tranquilo”.